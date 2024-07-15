ВСУ уничтожили известный российский танк Прорыв — видео

"А горят они 5 минут", — подчеркнули защитники.
Мы писали, что украинские военные продолжают ликвидировать захватчиков, их технику и оружие. За прошедшие сутки бойцам ВСУ удалось уничтожить 1200 человек личного состава РФ.
Напомним, российские войска начали использовать тактику прокладки тоннелей на Торецком направлении. Подобные тоннели использовались россиянами в Авдеевке, поэтому могут представлять серьезную угрозу для украинских позиций.
Также враг продолжает атаковать каждое из направлений. За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 114 боевых столкновений.