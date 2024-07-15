ВСУ уничтожили известный российский танк Прорыв — видео

Уничтожение российского танка "Прорыв" Фото: скришот видео 72-й бригады

Украинские защитники продолжают наносить урон российским оккупантам. Бойцы 72-й Отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев уничтожили дорогостоящий танк врага.

Об этом сообщили пресс-служба бригады и оперативного командования "Север" в понедельник, 15 июля.

Бойцы отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев сожгли гордость российского оборонпрома — танк Т-90М "Прорыв".

Бронемашина стоимостью в 4,5 миллиона долларов сдетонировала после меткой встречи с украинским дроном.

В бригаде добавили, что в России смогли собрать всего сотню таких танков с момента их создания. То есть, за семь лет.

"А горят они 5 минут", — подчеркнули защитники.

Мы писали, что украинские военные продолжают ликвидировать захватчиков, их технику и оружие. За прошедшие сутки бойцам ВСУ удалось уничтожить 1200 человек личного состава РФ.

Напомним, российские войска начали использовать тактику прокладки тоннелей на Торецком направлении. Подобные тоннели использовались россиянами в Авдеевке, поэтому могут представлять серьезную угрозу для украинских позиций.

Также враг продолжает атаковать каждое из направлений. За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 114 боевых столкновений.