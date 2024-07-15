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Окупанти десять разів намагалися наступати на Харківщину — нове зведення Генштабу

15 липня 2024 11:01
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
Війна в Україні — Генштаб розповів про ситуацію на фронті
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

Ворог продовжує атакувати кожен із напрямків. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 114 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні в понеділок, 15 липня.

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Сьогодні триває 873 доба повномасштабного вторгнення. У Генштабі повідомили, що 
протягом минулої доби на фронті зафіксовано 114 бойових зіткнень.

"За минулу добу ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетних удари, із застосуванням чотирьох ракет, 64 авіаційних удари (сумарно 97 КАБ), задіяв для ураження 1168 дронів-камікадзе, здійснив 4758 обстрілів, з них 79 - із реактивних систем залпового вогню", — йдеться в повідомленні.

На Харківському напрямку загалом відбулося десять бойових зіткнень. Бої точилися біля Вовчанська і Глибокого. Ворог активно задіював для підтримки авіацію.

На Куп’янському напрямку кількість атак вчора зупинилась на цифрі три. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Піщаного Харківської області та Стельмахівки на Луганщині.

На Лиманському напрямку наші війська відбили дев’ять атак окупантів в районах населених пунктів Греківка та Макіївка Луганської області.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито 11 штурмових дій поблизу Спірного, Білогорівки, Роздолівки та Виїмки Донецької області.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили шість спроб противника прорвати оборону в районах Григорівки, Іванівського, Андріївки та Часового Яру Донецької області.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 20 атак. Концентрував свої зусилля у бік Нью-Йорка, Північного та Залізного. Підтримував свої дії ударами бомбардувальної авіації.

На Покровському напрямку захисниками відбито 41 штурмову дію в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Прогрес, Новоселівка Перша та Яснобродівка Донецької області, де агресор, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Парасковіївка, Карлівки та Костянтинівки, де ворог вісім разів намагався захопити наші укріплення.

На Времівському напрямку агресор здійснив два безуспішні штурми біля Водяного і Костянтинівки Донецької області. Тричі бив КАБами у район Великої Новосілки.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках окупанти вчора активних наступальних дій загарбники не вели.

На Придніпровському напрямку підрозділи наших військ відбили 2 атаки противника в районі Кринок, ворог успіху не мав.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює населені пункти з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Водночас, українські воїни виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Ми писали, що українські військові продовжують ліквідувати загарбників, їхню техніку і зброю. Протягом минулої доби бійцям ЗСУ вдалося знищити 1200 осіб особового складу РФ. 

Нагадаємо, російські війська почали використовувати тактику прокладання тунелів на Торецькому напрямку. Подібні тунелі використовувалися росіянами в Авдіївці, тому можуть становити серйозну загрозу для українських позицій.

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