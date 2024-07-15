Война в Украине — Генштаб рассказал о ситуации на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Враг продолжает атаковать каждое из направлений. За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 114 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке в понедельник, 15 июля.

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Данные Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 15 июля

Сегодня продолжаются 873 сутки полномасштабного вторжения. В Генштабе сообщили, что

за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 114 боевых столкновений.

"За минувшие сутки враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам три ракетных удара, с применением четырех ракет, 64 авиационных удара (суммарно 97 КАБ), задействовал для поражения 1168 дронов-камикадзе, совершил 4758 обстрелов, из них 79 - из реактивных систем залпового огня", — говорится в сообщении.

На Харьковском направлении в общей сложности произошло десять боевых столкновений. Бои шли у Волчанска и Глубокого. Враг активно задействовал для поддержки авиацию.

На Купянском направлении количество атак вчера остановилось на цифре три. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Песчаного Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении наши войска отразили девять атак оккупантов в районах населенных пунктов Грековка и Макеевка Луганской области.

На Северском направлении Силами обороны отражены 11 штурмовых действий вблизи Спорного, Белогоровки, Раздолевки и Выемки Донецкой области.

На Краматорском направлении Силы обороны пресекли шесть попыток противника прорвать оборону в районах Григорьевки, Ивановского, Андреевки и Временного Яра в Донецкой области.

На Торецком направлении враг совершил 20 атак. Концентрировал свои усилия в направлении Нью-Йорка, Северного и Железного. Поддерживал свои действия ударами бомбардировочной авиации.

На Покровском направлении защитниками отражено 41 штурмовое действие в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Прогресс, Новоселовка Первая и Яснобродовка Донецкой области, где агрессор, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Прасковьевки, Карловки и Константиновки, где враг восемь раз пытался захватить наши укрепления.

На Времивском направлении агрессор совершил два безуспешных штурма возле Водяного и Константиновки Донецкой области. Трижды избивал КАБами в район Великой Новоселки.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях оккупанты вчера активных наступательных действий захватчики не вели.

На Приднепровском направлении подразделения наших войск отразили 2 атаки противника в районе Крынок, враг успеха не имел.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок окупантов не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет проводящую диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

В то же время, украинские воины истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу.

Мы писали, что украинские военные продолжают ликвидировать захватчиков, их технику и оружие. За прошедшие сутки бойцам ВСУ удалось уничтожить 1200 человек личного состава РФ.

Напомним, российские войска начали использовать тактику прокладки тоннелей на Торецком направлении. Подобные тоннели использовались россиянами в Авдеевке, поэтому могут представлять серьезную угрозу для украинских позиций.