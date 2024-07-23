Війна в Україні - бійці 79 бригади знищити російський ЗРК Тор у Донецьку

HIMARS працює — українські десантники спопелили російський ЗРК "Тор" у Донецьку
Десантники 79 окремої десантно-штурмової бригади знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Тор" у тимчасово окупованому Донецьку. Військові уразили ціль за допомогою HIMARS.
Про це повідомила пресслужба 79 бригади у Telegram та показала відповідне відео.
Знищення російського ЗРК "Тор" в Донецьку
Українські військові уразили стоянку, в якій окупанти ховали комплекс протиповітряної оборони "Тор". Бійці слідкували за ним з безпілотника і супроводжували до місця дислокації.
"Наші розвідники проінспектували з дрона "Донбас-Арену" у Донецьку і виявили російський зенітно-ракетний комплекс "Тор"", — розповіли військові.
Загарбники ховали "Тор" у промисловій будівлі на околицях селища. По місцю його розташування відразу завдав удару HIMARS.
Також на відео — російські мотоциклісти-камікадзе, спалені ворожі танки, скалічені скидами окупанти.
"Чергові спроби ворога прорвати нашу оборону знову зазнали фіаско. "Спецоперація" Путіна йде за планом. За планом наших десантників", — наголосили в бригаді.
Що відомо про комплекс "Тор"
"Тор" — всепогодний тактичний зенітний ракетний комплекс, призначений для вирішення завдань протиповітряної і протиракетної оборони на рівні дивізійної ланки.
Система призначена для прикриття важливих адміністративних, економічних і військових об'єктів, перших ешелонів сухопутних військ від ударів протирадіолокаційних і крилатих ракет, дистанційно пілотованих літальних апаратів, авіабомб (керованих авіабомб), літаків і вертольотів.
ЗРК може працювати як в ручному, за участю операторів, так і повністю автоматичному режимі. При цьому система "Тор" сама контролює окреслений повітряний простір і самостійно збиває всі повітряні цілі, що не упізнані системою "свій-чужий".
Росіяни також застосовували ці комплекси, щоб збивати снаряди GMLRS від реактивної установки HIMARS.
Нагадаємо, нещодавно ЗСУ знищили російську гордість — танк "Прорив" за 4,5 млн доларів. Після влучного удару бійців 72 бригади танк перетворився на брухт.
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