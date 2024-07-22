Українські прикордонники знищили військові цілі окупантів на півночі — відео

Удар по вантажівці російських окупантів. Фото: скриншот з відео

Прикордонники-оператори FPV-дронів продовжують знищувати військові цілі російських окупантів. Вони показали, як завдають ефектних ударів по противнику.

Відео опублікувала пресслужба Держприкордонслужби в Telegram у понеділок, 22 липня.

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На півночі країни захисники уразили вантажівку та пункт технічного спостереження окупантів.

"До того ж, окупанти встановили на щоглу GSM-звʼязку пристрій дальнього візуального спостереження комплексу "Муром-М", основу якого — відеокамеру далекого огляду та тепловізор — захисники успішно знищили", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські прикордонники "Помсти" показали ефектне знищення окупантів на Сіверському напрямку. Їм вдалося ліквідувати щонайменше сім загарбників та поранити двох.

Також прикордонники продовжують ліквідовувати сили російських окупантів на фронті. Вони показали кадри знищення ворожого танка.