Украинские пограничники уничтожили военные цели оккупантов на севере — видео

Пограничники показали, как FPV-дронами уничтожают военные цели оккупантов
Пограничники-операторы FPV-дронов продолжают уничтожать военные цели российских оккупантов. Они показали, как наносят эффектные удары по противнику.
Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в понедельник, 22 июля.
Удары по военным целям оккупантов
На севере страны защитники поразили грузовик и пункт технического наблюдения оккупантов.
"К тому же, оккупанты установили на мачту GSM-связи устройство дальнего визуального наблюдения комплекса "Муром-М", основу которого — видеокамеру дальнего обзора и тепловизор — защитники успешно уничтожили", — говорится в сообщении.
Напомним, украинские пограничники "Помсти" показали эффектное уничтожение оккупантов на Северском направлении. Им удалось ликвидировать не менее семи захватчиков и ранить двоих.
Также пограничники продолжают ликвидировать силы российских оккупантов на фронте. Они показали кадры уничтожения вражеского танка.
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