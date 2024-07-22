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Пограничники показали, как FPV-дронами уничтожают военные цели оккупантов

22 июля 2024 17:00
Виктория Козырь - редактор
Украинские пограничники уничтожили военные цели оккупантов на севере — видео
Удар по грузовику российских оккупантов. Фото: скриншот с видео
Виктория Козырь - редактор

Пограничники-операторы FPV-дронов продолжают уничтожать военные цели российских оккупантов. Они показали, как наносят эффектные удары по противнику.

Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в понедельник, 22 июля.

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На севере страны защитники поразили грузовик и пункт технического наблюдения оккупантов.

"К тому же, оккупанты установили на мачту GSM-связи устройство дальнего визуального наблюдения комплекса "Муром-М", основу которого — видеокамеру дальнего обзора и тепловизор — защитники успешно уничтожили", — говорится в сообщении.

Напомним, украинские пограничники "Помсти" показали эффектное уничтожение оккупантов на Северском направлении. Им удалось ликвидировать не менее семи захватчиков и ранить двоих.

Также пограничники продолжают ликвидировать силы российских оккупантов на фронте. Они показали кадры уничтожения вражеского танка.

война украинцы Украина пограничники военная техника оккупанты ГПСУ

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