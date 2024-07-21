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Потужна робота Помсти — прикордонники показали знищення окупантів на Сіверському напрямку

21 липня 2024 15:12
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Українські прикордонники ліквідували окупантів на Сіверському напрямку — ефектне відео
Російський окупант. Фото: скриншот з відео
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Українські прикордонники "Помсти" показали ефектне знищення окупантів на Сіверському напрямку. Їм вдалося ліквідувати щонайменше сім загарбників та поранити двох.

Відео опублікувала пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у неділю, 21 липня.

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Знищення окупантів на Сіверському напрямку

"Ліквідували щонайменше сім та поранили двох окупантів, — потужна робота прикордонників "Помсти" на Сіверському напрямку", — йдеться у повідомленні.

Також протягом тижня прикордонники відбили штурм російської піхоти, знищили склад боєкомплекту ворога, за допомогою ударних дронів пошкодили БПМ-3 та уразили десяток укриттів окупантів.

Нагадаємо, прикордонники продовжують ліквідовувати сили російських окупантів на фронті. Вони показали, кадри знищення ворожого танку.

Також прикордонники знищили два ворожих укриття у Серебрянському лісі Луганської області. Вони використовували ударні дрони Heavy Shot.

війна українці Україна прикордонники окупанти

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