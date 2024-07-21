Українські прикордонники ліквідували окупантів на Сіверському напрямку — ефектне відео

Потужна робота Помсти — прикордонники показали знищення окупантів на Сіверському напрямку
Українські прикордонники "Помсти" показали ефектне знищення окупантів на Сіверському напрямку. Їм вдалося ліквідувати щонайменше сім загарбників та поранити двох.
Відео опублікувала пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у неділю, 21 липня.
Знищення окупантів на Сіверському напрямку
"Ліквідували щонайменше сім та поранили двох окупантів, — потужна робота прикордонників "Помсти" на Сіверському напрямку", — йдеться у повідомленні.
Також протягом тижня прикордонники відбили штурм російської піхоти, знищили склад боєкомплекту ворога, за допомогою ударних дронів пошкодили БПМ-3 та уразили десяток укриттів окупантів.
Нагадаємо, прикордонники продовжують ліквідовувати сили російських окупантів на фронті. Вони показали, кадри знищення ворожого танку.
Також прикордонники знищили два ворожих укриття у Серебрянському лісі Луганської області. Вони використовували ударні дрони Heavy Shot.
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