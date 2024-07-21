Украинские пограничники ликвидировали оккупантов на Северском направлении — эффектное видео

Мощная работа Помсти — пограничники показали уничтожение оккупантов на Северском направлении
Украинские пограничники "Помсти" показали эффектное уничтожение оккупантов на Северском направлении. Им удалось ликвидировать не менее семи захватчиков и ранить двоих.
Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в воскресенье, 21 июля.
Уничтожение оккупантов на Северском направлении
"Ликвидировали по меньшей мере семь и ранили двух оккупантов, — мощная работа пограничников "Помсти" на Северском направлении", — говорится в сообщении.
Также в течение недели пограничники отбили штурм российской пехоты, уничтожили склад боекомплекта врага, с помощью ударных дронов повредили БПМ-3 и поразили десяток укрытий оккупантов.
Напомним, пограничники продолжают ликвидировать силы российских оккупантов на фронте. Они показали кадры уничтожения вражеского танка.
Также пограничники уничтожили два вражеских укрытия в Серебрянском лесу Луганской области. Они использовали ударные дроны Heavy Shot.
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