Прикордонники ліквідували ворожий танк та БМП — відео

Ворожий танк на прицілі українського дрона. Фото: скриншот

Прикордонники продовжують ліквідовувати сили російських окупантів на фронті. Вони показали, кадри знищення ворожого танку.

Відео опублікувала пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у четвер, 18 липня.

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Знищення російського танку

Аеророзвідники Харківського прикордонного загону виявили переміщення ворожої броньованої техніки. Оператори FPV-дронів підрозділу Quick Death вдарили по російському танку. Також бійцям ДПСУ вдалося ліквідувати бойову машину піхоти, яка супроводжувала його.

Нагадаємо, за даними Генштабу, на Харківському напрямку російські окупанти продовжують наступальні та штурмові дії. Протягом минулої доби відбулося 20 бойових зіткнень в районах Глибокого та Вовчанська.

Раніше ми писали, що ЗСУ продовжують знищувати противника на нашій території. Бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" ліквідували позиції окупантів та ворожу піхоту.