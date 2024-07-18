Актуальна ситуація на напрямках фронту — ранкове зведення Генштабу ЗСУ 18 липня

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Розпочалась 876 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Окупанти продовжують завдавати ударів та намагаються вибити Сили оборони з позицій.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні 18 липня.

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Ситуація на напрямках фронту

На Харківському напрямку російські окупанти продовжують наступальні та штурмові дії. Протягом минулої доби відбулося 20 бойових зіткнень в районах Глибокого та Вовчанська.

На Куп'янському напрямку кількість атак за добу зросла до 11. Українські бійці відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Новоосикового, Андріївки, Берестового та Стельмахівки.

На Лиманському — Сили оборони зупинили десять атак окупантів неподалік Греківки, Макіївки, Тернів, Торського, а також у Серебрянському лісі.

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

На Сіверському напрямку українські захисники відбили десять штурмових дій. Противник намагався просунутись уперед поблизу Спірного, Верхньокам’янського, Виїмки і Роздолівки.

На Краматорському напрямку бійці зупинили шість спроб ворога прорвати українську оборону. Основні зусилля загарбники зосередили у районі Часового Яру.

Протягом минулої доби окупанти продовжували активно діяти на Торецькому напрямку. Противник 29 разів проводив атаки на позиції ЗСУ в районах Північного та Нью-Йорка.

На Покровському — воїнам вдалося відбити 26 штурмів і атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Калинове, Карлівка, Новоселівка Перша та Яснобродівка. Там окупанти намагалися витіснити українські підрозділи із займаних рубежів.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили російські атаки поблизу Красногорівки, Георгіївки і Парасковіївки, де ворог 12 разів намагався прорвати оборону.

На Времівському напрямку ворог здійснив три штурми українських позицій біля Костянтинівки та Новодарівки.

На Оріхівському напрямку протягом минулої доби відбулося сім бойових зіткнень в районах Малої Токмачки і Новоандріївки. Також окупанти випустили близько сотні некерованих авіаційних ракет у напрямках Гуляйполя, Лобкового, Рівнополя, Кам’янського і П’ятихаток.

На Придніпровському — окупанти й надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на лівому березі Дніпра. П’ять атак росіян успіху не мали.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без особливих змін.

"На кордоні з Чернігівською та Сумською областями окупанти зберігають військову присутність, обстрілюють населені пункти з території РФ, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність України", — йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що майже вздовж всієї лінії зіткнення тривають бої. Сили оборони стримують ворожі атаки.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у кожній бойовій бригаді прикордонників створять окремі підрозділи. Йдеться про РУБАК.

Також ЗСУ продовжують знищувати противника на нашій території. Бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" ліквідували позиції окупантів та ворожу піхоту.