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У бойових бригадах прикордонників створять нові окремі підрозділи

18 липня 2024 08:25
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Держприкордонслужба створює підрозділи РУБАК у кожній бойовій бригаді прикордонників
Прикордонники. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У кожній бойовій бригаді прикордонників створять окремі підрозділи. Йдеться про РУБАК.

Про це повідомив очільник Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко під час перебування в підрозділі бригади "Помста" на Бахмутському напрямку.

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Дейнеко заявив, що саме на базі "Помсти" почав формуватися перший структурний підрозділ швидкого реагування розвідувально-уданих безпілотних авіаційних комплексів. Його очільником став герой України Дмитро Олексюк.

Очільник ДПСУ подякував підполковнику Олексюку і його побратимам за ефективну бойову роботу. Він додав, що новостворена ПКШР РУБАК отримає всю необхідну допомогу від вищих органів управління.

Нагадаємо, 13 липня стало відомо, що Держприкордонслужба створює першу комендатуру РУБАК (розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів) у бригаді "Помста". Підрозділ, який очолить підполковник Дмитро Олексюк, буде використовувати різні типи дронів для виявлення та знищення ворожих цілей.

Також на північному напрямку України прикордонники виявили та знищили ворожий комплекс відеоспостереження "Пергам РТР-150". По обладнанню окупантів українські захисники вдарили чотирма FPV-дронами. 

українці Україна прикордонники ДПСУ Сергій Дейнеко

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