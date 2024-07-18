Госпогранслужба создает подразделения РУБАК в каждой боевой бригаде пограничников

Пограничники. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

В каждой боевой бригаде пограничников будут созданы отдельные подразделения. Речь идет о РУБАК.

Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко во время пребывания в подразделении бригады "Помста" на Бахмутском направлении.

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Дейнеко заявил, что именно на базе "Помсти" начало формироваться первое структурное подразделение быстрого реагирования разведывательно-удачных беспилотных авиационных комплексов. Его главой стал герой Украины Дмитрий Олексюк.

Глава ГПСУ поблагодарил подполковника Олексюка и его побратимов за эффективную боевую работу. Он добавил, что новосозданная ПКШР РУБАК получит всю необходимую помощь от высших органов управления.

Напомним, 13 июля стало известно, что Госпогранслужба создает первую комендатуру РУБАК (разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов) в бригаде "Помста". Подразделение, которое возглавит подполковник Дмитрий Олексюк, будет использовать разные типы дронов для выявления и уничтожения вражеских целей.

Также на северном направлении Украины пограничники обнаружили и уничтожили вражеский комплекс видеонаблюдения "Пергам РТР-150". По оборудованию оккупантов украинские защитники ударили четырьмя FPV-дронами.