Актуальная ситуация на направлениях фронта — утренняя сводка Генштаба ВСУ 18 июля

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Начались 876 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Оккупанты продолжают наносить удары и пытаются выбить Силы обороны с позиций.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 18 июля.

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Ситуация на направлениях фронта

На Харьковском направлении российские оккупанты продолжают наступательные и штурмовые действия. За прошедшие сутки произошло 20 боевых столкновений в районах Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении количество атак за сутки возросло до 11. Украинские бойцы отбили все штурмовые действия противника возле Синьковки, Новоосикового, Андреевки, Берестового и Стельмаховки.

На Лиманском — Силы обороны остановили десять атак оккупантов недалеко от Грековки, Макеевки, Тернов, Торского, а также в Серебрянском лесу.

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

На Северском направлении украинские защитники отбили десять штурмовых действий. Противник пытался продвинуться вперед вблизи Спирного, Верхнекаменского, Выемки и Раздоловки.

На Краматорском направлении бойцы остановили шесть попыток врага прорвать оборону Украины. Основные усилия захватчики были сосредоточены в районе Часового Яра.

За прошедшие сутки оккупанты продолжали активно действовать на Торецком направлении. Противник 29 раз проводил атаки на позиции ВСУ в районах Северного и Нью-Йорка.

На Покровском — воинам удалось отбить 26 штурмов и атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Калиновое, Карловка, Новоселовка Первая и Яснобродовка. Там оккупанты пытались вытеснить украинские подразделения из занимаемых рубежей.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили российские атаки вблизи Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки, где враг 12 раз пытался прорвать оборону.

На Времивском направлении враг совершил три штурма украинских позиций возле Константиновки и Новодаровки.

На Ореховском направлении в течение минувших суток произошло семь боевых столкновений в районах Малой Токмачки и Новоандреевки. Также оккупанты выпустили около сотни неуправляемых авиационных ракет в направлениях Гуляйполя, Лобкового, Ровнополя, Каменского и Пятихаток.

На Приднепровском — оккупанты и дальше пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на левом берегу Днепра. Пять атак россиян успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без особых изменений.

"На границе с Черниговской и Сумской областями оккупанты сохраняют военное присутствие, обстреливают населенные пункты с территории РФ, проводят диверсионно-разведывательную деятельность Украины", — говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что почти вдоль всей линии столкновения продолжаются бои. Силы обороны сдерживают вражеские атаки.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, в каждой боевой бригаде пограничников будут созданы отдельные подразделения. Речь идет о РУБАК.

Также ВСУ продолжают уничтожать противника на нашей территории. Бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" ликвидировали позиции оккупантов и вражескую пехоту.