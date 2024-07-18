Актуальная ситуация на направлениях фронта — утренняя сводка Генштаба ВСУ 18 июля

На Купянском направлении возросло количество вражеских атак — сводка Генштаба
Начались 876 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Оккупанты продолжают наносить удары и пытаются выбить Силы обороны с позиций.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 18 июля.
Ситуация на направлениях фронта
На Харьковском направлении российские оккупанты продолжают наступательные и штурмовые действия. За прошедшие сутки произошло 20 боевых столкновений в районах Глубокого и Волчанска.
На Купянском направлении количество атак за сутки возросло до 11. Украинские бойцы отбили все штурмовые действия противника возле Синьковки, Новоосикового, Андреевки, Берестового и Стельмаховки.
На Лиманском — Силы обороны остановили десять атак оккупантов недалеко от Грековки, Макеевки, Тернов, Торского, а также в Серебрянском лесу.
На Северском направлении украинские защитники отбили десять штурмовых действий. Противник пытался продвинуться вперед вблизи Спирного, Верхнекаменского, Выемки и Раздоловки.
На Краматорском направлении бойцы остановили шесть попыток врага прорвать оборону Украины. Основные усилия захватчики были сосредоточены в районе Часового Яра.
За прошедшие сутки оккупанты продолжали активно действовать на Торецком направлении. Противник 29 раз проводил атаки на позиции ВСУ в районах Северного и Нью-Йорка.
На Покровском — воинам удалось отбить 26 штурмов и атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Калиновое, Карловка, Новоселовка Первая и Яснобродовка. Там оккупанты пытались вытеснить украинские подразделения из занимаемых рубежей.
На Кураховском направлении Силы обороны остановили российские атаки вблизи Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки, где враг 12 раз пытался прорвать оборону.
На Времивском направлении враг совершил три штурма украинских позиций возле Константиновки и Новодаровки.
На Ореховском направлении в течение минувших суток произошло семь боевых столкновений в районах Малой Токмачки и Новоандреевки. Также оккупанты выпустили около сотни неуправляемых авиационных ракет в направлениях Гуляйполя, Лобкового, Ровнополя, Каменского и Пятихаток.
На Приднепровском — оккупанты и дальше пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на левом берегу Днепра. Пять атак россиян успеха не имели.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без особых изменений.
"На границе с Черниговской и Сумской областями оккупанты сохраняют военное присутствие, обстреливают населенные пункты с территории РФ, проводят диверсионно-разведывательную деятельность Украины", — говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что почти вдоль всей линии столкновения продолжаются бои. Силы обороны сдерживают вражеские атаки.
Напомним, в каждой боевой бригаде пограничников будут созданы отдельные подразделения. Речь идет о РУБАК.
Также ВСУ продолжают уничтожать противника на нашей территории. Бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" ликвидировали позиции оккупантов и вражескую пехоту.
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