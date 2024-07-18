Пограничники ликвидировали вражеский танк и БМП — відео

Вражеский танк на прицеле украинского дрона. Фото: скриншот

Пограничники продолжают ликвидировать силы российских оккупантов на фронте. Они показали кадры уничтожения вражеского танка.

Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в четверг, 18 июля.

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Уничтожение российского танка

Аэроразведчики Харьковского пограничного отряда обнаружили перемещение вражеской бронированной техники. Операторы FPV-дронов подразделения Quick Death ударили по российскому танку. Также бойцам ГПСУ удалось ликвидировать сопровождавшую его боевую машину пехоты.

Напомним, по данным Генштаба, на Харьковском направлении российские оккупанты продолжают наступательные и штурмовые действия. За прошедшие сутки произошло 20 боевых столкновений в районах Глубокого и Волчанска.

Ранее мы писали, что ВСУ продолжают уничтожать противника на нашей территории. Бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" ликвидировали позиции оккупантов и вражескую пехоту.