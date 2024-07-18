Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Бойцы ГПСУ уничтожили российский танк — военные показали видео arrow

Бойцы ГПСУ уничтожили российский танк — военные показали видео

18 июля 2024 16:36
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Пограничники ликвидировали вражеский танк и БМП — відео
Вражеский танк на прицеле украинского дрона. Фото: скриншот
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Пограничники продолжают ликвидировать силы российских оккупантов на фронте. Они показали кадры уничтожения вражеского танка.

Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в четверг, 18 июля.

Читайте также:

Уничтожение российского танка

Аэроразведчики Харьковского пограничного отряда обнаружили перемещение вражеской бронированной техники. Операторы FPV-дронов подразделения Quick Death ударили по российскому танку. Также бойцам ГПСУ удалось ликвидировать сопровождавшую его боевую машину пехоты.

Напомним, по данным Генштаба, на Харьковском направлении российские оккупанты продолжают наступательные и штурмовые действия. За прошедшие сутки произошло 20 боевых столкновений в районах Глубокого и Волчанска.

Ранее мы писали, что ВСУ продолжают уничтожать противника на нашей территории. Бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" ликвидировали позиции оккупантов и вражескую пехоту.

война Украина пограничники танки дроны война в Украине ГПСУ FPV-дроны

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

16 июля 2024
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

4 июля 2024
Text

23:54 Дикий назвал оптимальный возраст для украинского бойца

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке