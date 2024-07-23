Война в Украине - бойцы 79 бригады уничтожить российский ЗРК Тор в Донецке

Уничтожение российского ЗРК "Тор". Фото: скриншот с видео

Десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Тор" во временно оккупированном Донецке. Военные поразили цель с помощью HIMARS.

Об этом сообщила пресс-служба 79 бригады в Telegram и показала соответствующее видео.

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Украинские военные поразили стоянку, в которой оккупанты хоронили комплекс противовоздушной обороны "Тор". Бойцы следили за ним из беспилотника и сопровождали к месту дислокации.

"Наши разведчики проинспектировали из дрона "Донбасс-Арену" в Донецке и обнаружили российский зенитно-ракетный комплекс "Тор"", — рассказали военные.

Захватчики хоронили "Тор" в промышленном здании в окрестностях поселка. По месту его расположения сразу нанес удар HIMARS.

Также на видео — российские мотоциклисты-камикадзе, сожженные вражеские танки, изуродованные сбросами оккупанты.

"Очередные попытки врага прорвать нашу оборону снова потерпели фиаско. "Спецоперация" Путина идет по плану. По плану наших десантников", — подчеркнули в бригаде.

Что известно о комплексе "Тор"

"Тор" — всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена.

Система предназначена для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов, первых эшелонов сухопутных войск от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, авиабомб (управляемых авиабомб), самолетов и вертолетов.

ЗРК может работать как в ручном, с участием операторов, так и в полностью автоматическом режиме. При этом система "Тор" сама контролирует очерченное воздушное пространство и самостоятельно сбивает все воздушные цели, не опознанные системой "свой-чужой".

Россияне также применяли эти комплексы, чтобы сбивать снаряды GMLRS от реактивной установки HIMARS.

Напомним, недавно ВСУ уничтожили российскую гордость — танк "Прорыв" за 4,5 млн долларов. После точного удара бойцов 72 бригады танк превратился в металлолом.

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