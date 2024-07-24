Ликвидация вражеской пехоты - кадры от Третьей штурмовой

Уничтожение вражеской пехоты. Фото: скриншот

Украинские защитники продолжают ликвидировать врага и его технику. Бойцы Третьей штурмовой бригады уничтожили оккупантов, которые пытались прорваться на позицию.

Видео опубликовала пресс-служба бригады в Telegram в среду, 24 июля.

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Уничтожение вражеской пехоты

По предоставленной информации, враг попытался атаковать позиции Третьей штурмовой в Харьковской области. Украинские бойцы уже ждали их в окопах и сразу открыли огонь из гранатометов, стрелкового оружия и дронов.

"Дали эпический бой на земле бойцы 1-го мехбата бригады. Корректировали и сняли с неба — пилоты нашего ББС", — говорится в сообщении.

Ликвидация оккупантов. Фото: скриншот

Украинские военные уничтожают российскую пехоту. Фото: скриншот

Напомним, десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Тор" во временно оккупированном Донецке. Военные поразили цель с помощью HIMARS.

Недавно ВСУ уничтожили российскую гордость — танк "Прорыв" за 4,5 млн долларов. После точного удара бойцов 72 бригады танк превратился в металлолом.