В России сгорели три вертолета — ГУР

Дым в небе над Россией. Фото: Главное управление разведки

В результате диверсионных мероприятий были поражены три вражеских вертолета на территории России. Инциденты произошли на аэродроме "Кряж" в Самаре и в населенном пункте Томилино возле Москвы.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО Украины в Telegram в субботу, 27 июля.

Читайте также:

В России сгорели три вертолета

В среду, 24 июля, на аэродроме "Кряж", находящемся в Самаре в России, сгорел военный многоцелевой вертолет Ми-8.

Через несколько дней, а именно 21 июля, в населенном пункте Томилино неподалеку от Москвы огневого поражения потерпели еще два российских вертолета — ударный Ми-28 и многоцелевой Ка-226, которые были расположены на территории "Национального центра вертолетостроения Миль и Камов".

Спутниковый снимок вероятно уничтоженного русского вертолета и укрытия. Фото: ГУР

Известно, что военное авиационное предприятие занимается разработкой, производством и ремонтом вертолетов. Также отмечается, что в структуре центра действуют два конструкторских бюро, опытное производство, экспериментально-исследовательский комплекс и испытательный центр.

Скриншоты сообщений россиян о взрывах. Фото: ГУР

"Уничтоженные и пораженные российские вертолеты агрессор использовал в войне против Украины. Местные жители Самары, Томилино и соседнего Подмосковья очень смутились взрывами, однако российские власти пытаются скрыть причины и последствия грохота и пожара", — говорится в сообщении.

Россияне обсуждают взрывы. Фото: ГУР

Напомним, украинские дроны минувшей ночью атаковали три военных аэродрома на территории России. Также под удар беспилотников попал один из нефтеперерабатывающих заводов страны-агрессора.

Ранее мы писали, что при подготовке к ремонту технологического оборудования на крупнейшем газовом месторождении "Роснефти" в Ямало-Ненецком автономном округе произошла детонация газовоздушной смеси. В результате взрыва погиб один человек, еще семеро получили травмы.