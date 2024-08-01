Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow На Донеччині собака допоміг ЗСУ знищити російських розвідників arrow

На Донеччині собака допоміг ЗСУ знищити російських розвідників

1 серпня 2024 14:29
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
ЗСУ на Донеччині знищили росіян за допомогою собаки — відео
Дрон спостерігає за собакою. Фото: скриншот
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Військовослужбовці 32 окремої механізованої бригади поділилися історією знищення російських диверсантів-розвідників у Торецьку Донецької області. Ворожу групу бійцям допоміг знайти покинутий собака. 

Про це розповіли у пресслужбі Страткому ЗСУ у четвер, 1 серпня.

Читайте також:

Собака допоміг бійцям ЗСУ знищити ворога

Як заявили військові, аеророзвідники бригади у передмісті Торецька вистежували ворожих розвідників, але згодом втратили візуальний контроль. Ситуацію раптово виправив хаскі, який проминув дві хати та підбіг до погреба, після чого зупинився на деякий час коло нього. 

Ворожі розвідники намагалися його прогнати, але запізно — щойно собака побіг, схованку ворога атакував FPV-дрон, внаслідок чого восьмеро осіб загинули на місці. Собаку вчасно евакуювали до захисників. 

дрон зсу
Влучання дрона у схованку з росіянами. Джерело: скриншот

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ЗСУ на Донеччині вперше в історії збили російський багатоцільовий гелікоптер Мі-8 за допомогою дрона.

Також стало відомо, що російські сили концентруються біля Покровська, який є ключовим українським маршрутом постачання вже понад 29 місяців. 

російські війська ЗСУ Україна Донецька область собака війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:33 Сирський відвідав бригади на Східному фронті — яка ситуація на Донеччині

14:33 У Грузії почав діяти реєстр для "іноземних агентів" — що це означає

14:31 Стовп поперек дороги — рух транспорту в центрі Одеси ускладнено

14:29 Зеленський назвав країну, яка може примусити Росію запинити війну

14:29 На Донеччині собака допоміг ЗСУ знищити російських розвідників

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

14:21 Зростання цін та дефіцит кадрів — НБУ дізнався прогноз підприємців

14:19 Куліш зізнався, що допомогло йому завоювати "срібло" на Олімпіаді-2024

Text

14:03 Як побудувати здорову конкуренцію в українській енергетиці — пояснення економіста

14:03 Співачка Доліна висловила підтримку Путіну — що сказала про Одесу

13:58 Народний синоптик Діденко попередила, в яких областях буде найспекотніше завтра

14:33 Сирський відвідав бригади на Східному фронті — яка ситуація на Донеччині

14:33 У Грузії почав діяти реєстр для "іноземних агентів" — що це означає

14:31 Стовп поперек дороги — рух транспорту в центрі Одеси ускладнено

14:29 Зеленський назвав країну, яка може примусити Росію запинити війну

14:29 На Донеччині собака допоміг ЗСУ знищити російських розвідників

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

14:21 Зростання цін та дефіцит кадрів — НБУ дізнався прогноз підприємців

14:19 Куліш зізнався, що допомогло йому завоювати "срібло" на Олімпіаді-2024

14:03 Співачка Доліна висловила підтримку Путіну — що сказала про Одесу

13:58 Народний синоптик Діденко попередила, в яких областях буде найспекотніше завтра

13:53 Військові показали, як "рознесли" військову техніку та укриття окупантів

Новина з відео

05:35 Ухилянтам почали блокувати рахунки — чи можна оскаржити та чому деякі штрафи від ТЦК є незаконними

31 липня 2024

18:03 ШІ в одеських школах вже з цього року — як це працює

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці липня

30 липня 2024

19:19 Без Пушкінської, бульвару Жванецького та площі Толбухіна — думки одеситів про нововведення

18:37 Вбивство Ірини Фаріон — в Одесі назвали причетних

06:40 В Україні продовжують зростати ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у липні

06:30 В Україні значно зросли ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна у липні

05:58 Відома військова розповіла про Часів Яр, яке росіяни перетворили на Бахмут

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

Новина з відео

05:51 Дозволять відкупатися від в`язниці — що не так із законопроєктом про корупцію

29 липня 2024

18:43 Відпочинок в Одесі 2024 — скільки коштує тиждень біля моря

Text

14:03 Як побудувати здорову конкуренцію в українській енергетиці — пояснення економіста

Text

13:04 Авіаексперт назвав найефективніший спосіб знищення російських дронів

Text

12:59 Референдум щодо українських територій та нові дрони Росії — ефір День.LIVE

Text

12:16 У ЗСУ можна одночасно воювати та здобувати освіту — військовий психолог розкрив деталі

Text

11:29 Нардеп пояснив, хто отримає штрафи навіть після оновлення облікових даних через "Резерв+"

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

Text

10:35 Чому навчання мобілізованих в Україні таке низькоякісне — пояснення військового психолога

Text

08:00 Перші F-16 в Україні та масові борги за комунальні послуги — ефір Ранок.LIVE

31 липня 2024
Text

23:29 Нардеп пояснив, чому в сесійній залі парламенту працюють кондиціонери

Text

22:55 Вітренко пояснив, чому нові аварії у київському метро неминучі

Text

21:51 У Києві збільшили компенсацію за генератори — Бахматов пояснив важливі нюанси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині

08:33Російський безпілотник атакував Румунію — з'явилося відео сильної пожежі