ЗСУ на Донеччині знищили росіян за допомогою собаки — відео

Дрон спостерігає за собакою. Фото: скриншот

Військовослужбовці 32 окремої механізованої бригади поділилися історією знищення російських диверсантів-розвідників у Торецьку Донецької області. Ворожу групу бійцям допоміг знайти покинутий собака.

Про це розповіли у пресслужбі Страткому ЗСУ у четвер, 1 серпня.

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Як заявили військові, аеророзвідники бригади у передмісті Торецька вистежували ворожих розвідників, але згодом втратили візуальний контроль. Ситуацію раптово виправив хаскі, який проминув дві хати та підбіг до погреба, після чого зупинився на деякий час коло нього.

Ворожі розвідники намагалися його прогнати, але запізно — щойно собака побіг, схованку ворога атакував FPV-дрон, внаслідок чого восьмеро осіб загинули на місці. Собаку вчасно евакуювали до захисників.

Влучання дрона у схованку з росіянами. Джерело: скриншот

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ЗСУ на Донеччині вперше в історії збили російський багатоцільовий гелікоптер Мі-8 за допомогою дрона.

Також стало відомо, що російські сили концентруються біля Покровська, який є ключовим українським маршрутом постачання вже понад 29 місяців.