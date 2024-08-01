ВСУ в Донецкой области уничтожили россиян с помощью собаки — видео

Дрон наблюдает за собакой. Фото: скриншот

Военнослужащие 32-й отдельной механизированной бригады поделились историей уничтожения российских диверсантов-разведчиков в Торецке Донецкой области. Вражескую группу бойцам помогла найти брошенная собака.

Об этом рассказали в пресс-службе Страткома ВСУ в четверг, 1 августа.

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Как заявили военные, аэроразведчики бригады в пригороде Торецка выслеживали вражеских разведчиков, но впоследствии потеряли визуальный контроль. Ситуацию внезапно исправил хаски, который миновал два дома и подбежал к погребу, после чего остановился на время возле него.

Вражеские разведчики пытались его прогнать, но поздно — как только собака побежала, укрытие врага атаковал FPV-дрон, в результате чего восемь человек погибли на месте. Собаку вовремя эвакуировали к защитникам.

Попадание дрона в тайник с россиянами. Источник: скриншот

Напомним, ранее стало известно, что ВСУ в Донецкой области впервые в истории сбили российский многоцелевой вертолет Ми-8 с помощью дрона.

Также стало известно, что российские силы концентрируются у Покровска, который является ключевым украинским маршрутом поставки уже более 29 месяцев.