Росіяни наближаються до Покровська, — Reuters

Російські танкісти. Фото: росЗМІ

Російські війська зосередили свої сили поблизу стратегічно важливого міста Покровськ на сході України. Росія продовжує тиснути на ключовий український маршрут постачання вже понад 29 місяців після початку свого повномасштабного вторгнення.

Про це повідомило видання Reuters у понеділок, 29 липня.

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Ситуація на Покровському напрямку

Згідно зі звітом Генштабу, бойові дії на Покровському фронті стали найінтенсивнішими на сході. В повідомленні також зазначено, що за останню добу Україна успішно відбила 52 російські атаки в цьому регіоні.

Покровськ — важливий транспортний центр розташований на головній магістралі, яка є критично важливим маршрутом для постачання до інших бойових позицій, контрольованих українськими силами, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області. Хоча частина жителів залишила місто під час війни, інші знайшли новий притулок тут після втечі з інших місць. В міській військовій адміністрації повідомили, що місто знаходиться за 20 кілометрів від лінії фронту.

На північний схід від міста російські війська наблизилися до стратегічної дороги. У суботу Москва повідомила про захоплення села Лозуватське, яке знаходиться приблизно за 6 км від міста. Україна наразі не прокоментувала цю інформацію.

Голова міської військової адміністрації Сергій Добряк також зазначив, що багато жителів Покровська не мають наміру евакуюватися. Наразі населення міста становить 60 000 осіб, з яких 4 000 — діти.

Генеральний штаб України повідомив, що найбільша активність ворожих обстрілів спостерігалася в районах Желаного та Новоолександрівки, які розташовані на схід від Покровська.

Міністерство оборони Росії також підтвердило захоплення своїми військами сіл Прогрес, Євгенівка та Вовче. Київ наразі не прокоментував ці заяви.

Губернатор Донецької області повідомив про загибель щонайменше трьох осіб і поранення ще трьох під час російського обстрілу Торецька. Він додав, що мирних жителів Торецька було евакуйовано до Покровська.

Раніше ми повідомляли, що військові прикордонної бригади "Помста" відбили зухвалий штурм росіян на Бахмутському напрямку. Крім того, воїни знищили не лише піхоту противника, але і його техніку, включно з танками та БТР за допомогою FPV-дрона.

А на Вовчанському напрямку український дрон влучив точно по окупантах. Біля міста прикордонники зупинили російську техніку та показали відео бою.