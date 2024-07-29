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Россияне приближаются к стратегическому важному городу на востоке Украины, — Reuters

29 июля 2024 22:39
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Россияне приближаются к Покровску, — Reuters
Российские танкисты. Фото: росСМИ
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Российские войска сосредоточили свои силы вблизи стратегически важного города Покровск на востоке Украины. Россия продолжает оказывать давление на ключевой украинский маршрут поставки уже более 29 месяцев после начала своего полномасштабного вторжения.

Об этом сообщило издание  Reuters в понедельник, 29 июля.

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Ситуация на Покровском направлении

Согласно отчету Генштаба, боевые действия на Покровском фронте стали наиболее интенсивными на востоке. В сообщении также отмечено, что за последние сутки Украина успешно отразила 52 российских атаки в этом регионе.

Покровск — важный транспортный центр, расположенный на главной магистрали, которая является критически важным маршрутом для поставки в другие боевые позиции, контролируемые украинскими силами, такие как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области. Хотя часть жителей покинула город во время войны, другие нашли новое убежище здесь после бегства из других мест. В городской военной администрации сообщили, что город находится в 20 километрах от линии фронта.

К северо-востоку от города русские войска приблизились к стратегическому пути. В субботу Москва сообщила о захвате села Лозоватское, которое находится примерно в 6 км от города. Украина пока не прокомментировала эту информацию.

Глава городской военной администрации Сергей Добряк также отметил, что многие жители Покровска не намерены эвакуироваться. В настоящее время население города составляет 60 000 человек, из которых 4 000 — дети.

Генеральный штаб Украины сообщил, что наибольшая активность вражеских обстрелов наблюдалась в районах Желаного и Новоалександровки, которые расположены к востоку от Покровска.

Министерство обороны России также подтвердило захват своими войсками сел Прогресс, Евгеньевка и Волче. Киев пока не прокомментировал эти заявления.

Губернатор Донецкой области сообщил о гибели не менее трех человек и ранении еще троих во время российского обстрела Торецка. Он добавил, что мирные жители Торецка были эвакуированы в Покровск.

Ранее мы сообщали, что военные пограничной бригады "Помста" отразили дерзкий штурм россиян на Бахмутском направлении. Кроме того, воины уничтожили не только пехоту противника, но и его технику, включая танки и БТР с помощью FPV-дрона.

А на Волчанском направлении украинский дрон попал точно по оккупантам. У города пограничники остановили российскую технику и показали видео боя.

война Украина Донецкая область оккупанты Генштаб ВСУ война в Украине

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