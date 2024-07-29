За добу ЗСУ знищили понад 1300 окупантів та техніку росіян

ЗСУ знищили десятки одиниць техніки росіян — у Генштабі повідомили про вдалу добу на фронті
29 липня 2024 10:44
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook/CinCAFofUkraine
За минулу добу Збройні сили України ліквідували понад 1 300 російських загарбників. Також вдалося знищити 12 танків та 62 одиниці автомобільної техніки ворога.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у понеділок, 29 липня.
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Станом на понеділок, 29 липня, загальні втрати росіян становлять:
- особового складу — близько 576 000 (+1 310) осіб;
- танків — 8 356 (+12) одиниць;
- бойових броньованих машин — 16 103 (+8) одиниці;
- артилерійських систем — 16 010 (+74) одиниць;
- РСЗВ — 1 129 (+2) одиниць;
- засобів ППО — 906 (+0) одиниць;
- літаків — 363 (+0) одиниці;
- гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 12 805 (+39) одиниць;
- крилатих ракет — 2 406 (+1) одиниць;
- кораблів — 28 (+0) одиниць;
- підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 21 634 (+62) одиниці;
- спеціальної техніки — 2 690 (+19) одиниць.
Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ підтвердили атаку на нафтобазу в Курській області. Також є інформація про потужні вибухи в районі електропідстанції у цій же області.
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