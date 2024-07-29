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ЗСУ знищили десятки одиниць техніки росіян — у Генштабі повідомили про вдалу добу на фронті

29 липня 2024 10:44
Катерина Османська - Редактор
За добу ЗСУ знищили понад 1300 окупантів та техніку росіян
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook/CinCAFofUkraine
Катерина Османська - Редактор

За минулу добу Збройні сили України ліквідували понад 1 300 російських загарбників. Також вдалося знищити 12 танків та 62 одиниці автомобільної техніки ворога. 

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у понеділок, 29 липня.

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Втрати окупантів у війні 

Станом на понеділок, 29 липня, загальні втрати росіян становлять:

  • особового складу — близько  576 000 (+1 310) осіб;
  • танків — 8 356 (+12) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 16 103 (+8) одиниці;
  • артилерійських систем — 16 010 (+74) одиниць;
  • РСЗВ — 1 129 (+2) одиниць;
  • засобів ППО — 906 (+0) одиниць;
  • літаків — 363 (+0) одиниці;
  • гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 12 805 (+39) одиниць;
  • крилатих ракет — 2 406 (+1) одиниць;
  • кораблів — 28 (+0) одиниць;
  • підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 21 634 (+62) одиниці;
  • спеціальної техніки — 2 690 (+19) одиниць.
втрати окупантів на 29 липня
Втрати російських окупантів. Фото: Генштаб

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ підтвердили атаку на нафтобазу в Курській області. Також є інформація про потужні вибухи в районі електропідстанції у цій же області.

Також ми повідомляли, що керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов пояснив, чому війна в Україні точно закінчитьсяВін наголосив, що цей процес є закономірним.

війна військова техніка окупанти Генштаб ЗСУ війна в Україні

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