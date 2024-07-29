За добу ЗСУ знищили понад 1300 окупантів та техніку росіян

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

За минулу добу Збройні сили України ліквідували понад 1 300 російських загарбників. Також вдалося знищити 12 танків та 62 одиниці автомобільної техніки ворога.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у понеділок, 29 липня.

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Втрати окупантів у війні

Станом на понеділок, 29 липня, загальні втрати росіян становлять:

особового складу — близько 576 000 (+1 310) осіб;

танків — 8 356 (+12) одиниць;

бойових броньованих машин — 16 103 (+8) одиниці;

артилерійських систем — 16 010 (+74) одиниць;

РСЗВ — 1 129 (+2) одиниць;

засобів ППО — 906 (+0) одиниць;

літаків — 363 (+0) одиниці;

гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 12 805 (+39) одиниць;

крилатих ракет — 2 406 (+1) одиниць;

кораблів — 28 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 21 634 (+62) одиниці;

спеціальної техніки — 2 690 (+19) одиниць.

Втрати російських окупантів. Фото: Генштаб

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ підтвердили атаку на нафтобазу в Курській області. Також є інформація про потужні вибухи в районі електропідстанції у цій же області.

Також ми повідомляли, що керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов пояснив, чому війна в Україні точно закінчиться. Він наголосив, що цей процес є закономірним.