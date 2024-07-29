За сутки ВСУ уничтожили более 1300 оккупантов и технику россиян

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали более 1 300 российских захватчиков. Также удалось уничтожить 12 танков и 62 единицы автомобильной техники врага.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в понедельник, 29 июля.

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Потери оккупантов в войне

По состоянию на понедельник, 29 июля, общие потери россиян составляют:

личного состава — около 576 000 (+1 310) человек;

танков — 8 356 (+12) единиц;

боевых бронированных машин — 16 103 (+8) единицы;

артиллерийских систем — 16 010 (+74) единиц;

РСЗО — 1 129 (+2) единиц;

средств ПВО — 906 (+0) единиц;

самолетов — 363 (+0) единицы;

вертолетов — 326 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 12 805 (+39) единиц;

крылатых ракет — 2 406 (+1) единиц;

кораблей — 28 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 21 634 (+62) единицы;

специальной техники — 2 690 (+19) единиц.

Утраты российских оккупантов. Фото: Генштаб

Напомним, в Генштабе ВСУ подтвердили атаку на нефтебазу в Курской области. Также есть информация о мощных взрывах в районе электроподстанции этой же области.

Также мы сообщали, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов объяснил, почему война в Украине точно закончится. Он подчеркнул, что этот процесс закономерен.