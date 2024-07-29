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ВСУ уничтожили десятки единиц техники россиян — в Генштабе сообщили об удачных сутках на фронте

29 июля 2024 10:44
Катерина Османская - Редактор
За сутки ВСУ уничтожили более 1300 оккупантов и технику россиян
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook/CinCAFofUkraine
Катерина Османская - Редактор

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали более 1 300 российских захватчиков. Также удалось уничтожить 12 танков и 62 единицы автомобильной техники врага. 

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в понедельник, 29 июля.

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Потери оккупантов в войне

По состоянию на понедельник, 29 июля, общие потери россиян составляют:

  • личного состава — около 576 000 (+1 310) человек;
  • танков — 8 356 (+12) единиц;
  • боевых бронированных машин — 16 103 (+8) единицы;
  • артиллерийских систем — 16 010 (+74) единиц;
  • РСЗО — 1 129 (+2) единиц;
  • средств ПВО — 906 (+0) единиц;
  • самолетов — 363 (+0) единицы;
  • вертолетов — 326 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 12 805 (+39) единиц;
  • крылатых ракет — 2 406 (+1) единиц;
  • кораблей — 28 (+0) единиц;
  • подводных лодок — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 21 634 (+62) единицы;
  • специальной техники — 2 690 (+19) единиц.
потери окупантов на 29 июля
Утраты российских оккупантов. Фото: Генштаб

Напомним, в Генштабе ВСУ подтвердили атаку на нефтебазу в Курской области. Также есть информация о мощных взрывах в районе электроподстанции этой же области.

Также мы сообщали, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов объяснил, почему война в Украине точно закончится. Он подчеркнул, что этот процесс закономерен.

война военная техника оккупанты Генштаб ВСУ война в Украине

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