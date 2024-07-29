Вночі Повітряні сили збили 9 дронів та 1 ракету окупантів

Вночі Росія атакувала Україну дронами та ракетами — скільки цілей збила ППО
Російські окупанти у ніч проти 29 липня атакували Україну 10 дронами та ракетою. Сили протиповітряної оборони знищили дев'ять "шахедів" та одну керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69.
Про це повідомив Командувач Повітряних сил Микола Олещук у своєму Telegram.
Результати роботи ППО
Олещук розповів, що цієї ночі росіяни випустили керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 із повітряного простору окупованої Донеччини та 10 ударними БпЛА типу "Shahed" із мису Чауда — Крим.
"В результаті протиповітряного бою збито керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та дев’ять БпЛА "Shahed-131/136". Повітряні цілі знищено у Дніпропетровській, Херсонській та Кіровоградській областях", — йдеться у повідомленні.
Командувач зазначив, що до відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Нагадаємо, уночі 29 липня прогриміли вибухи в Харкові. Перед цим військові зазначали, що росіяни випустили з тактичної авіації в Харківській області КАБи.
Окрім того, низка вибухів прогриміла у Сумах. Загарбники вдарили по Юнаківській громаді.
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