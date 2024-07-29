Вночі Повітряні сили збили 9 дронів та 1 ракету окупантів

Робота ППО. Фото: 128 бригада ТрО

Російські окупанти у ніч проти 29 липня атакували Україну 10 дронами та ракетою. Сили протиповітряної оборони знищили дев'ять "шахедів" та одну керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69.

Про це повідомив Командувач Повітряних сил Микола Олещук у своєму Telegram.

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Олещук розповів, що цієї ночі росіяни випустили керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 із повітряного простору окупованої Донеччини та 10 ударними БпЛА типу "Shahed" із мису Чауда — Крим.

Збитті ворожі дрони та ракета. Фото: t.me/ComAFUA

"В результаті протиповітряного бою збито керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та дев’ять БпЛА "Shahed-131/136". Повітряні цілі знищено у Дніпропетровській, Херсонській та Кіровоградській областях", — йдеться у повідомленні.

Командувач зазначив, що до відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Скриншот допису Миколи Олещука

Нагадаємо, уночі 29 липня прогриміли вибухи в Харкові. Перед цим військові зазначали, що росіяни випустили з тактичної авіації в Харківській області КАБи.

Окрім того, низка вибухів прогриміла у Сумах. Загарбники вдарили по Юнаківській громаді.