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Вночі Росія атакувала Україну дронами та ракетами — скільки цілей збила ППО

29 липня 2024 10:18
Катерина Османська - Редактор
Вночі Повітряні сили збили 9 дронів та 1 ракету окупантів
Робота ППО. Фото: 128 бригада ТрО
Катерина Османська - Редактор

Російські окупанти у ніч проти 29 липня атакували Україну 10 дронами та ракетою. Сили протиповітряної оборони знищили дев'ять "шахедів" та одну керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69. 

Про це повідомив Командувач Повітряних сил Микола Олещук у своєму Telegram

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Олещук розповів, що цієї ночі росіяни випустили керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 із повітряного простору окупованої Донеччини та 10 ударними БпЛА типу "Shahed" із мису Чауда — Крим.

збиті російські дрони та ракета
Збитті ворожі дрони та ракета. Фото: t.me/ComAFUA

"В результаті протиповітряного бою збито керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та дев’ять БпЛА "Shahed-131/136". Повітряні цілі знищено у Дніпропетровській, Херсонській та Кіровоградській областях", — йдеться у повідомленні. 

Командувач зазначив, що до відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. 

атака на Україну вночі 29 липня
Скриншот допису Миколи Олещука

Нагадаємо, уночі 29 липня прогриміли вибухи в Харкові. Перед цим військові зазначали, що росіяни випустили з тактичної авіації в Харківській області КАБи.

Окрім того, низка вибухів прогриміла у Сумах. Загарбники вдарили по Юнаківській громаді. 

обстріли ППО ракети дрони війна в Україні Повітряні Сили ЗСУ

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