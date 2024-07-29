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Ночью Россия атаковала Украину дронами и ракетами — сколько целей сбила ПВО

29 июля 2024 10:18
Катерина Османская - Редактор
Ночью Воздушные силы сбили 9 дронов и 1 ракету оккупантов
Работа ПВО. Фото: 128 бригада ТрО
Катерина Османская - Редактор

Российские оккупанты в ночь на 29 июля атаковали Украину 10 дронами и ракетой. Силы противовоздушной обороны уничтожили девять "шахедов" и одну управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69.

Об этом сообщил Командующий Воздушными силами Николай Олещук в своем Telegram.

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Олещук рассказал, что этой ночью россияне выпустили управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69 из воздушного пространства оккупированной Донецкой области и 10 ударными БпЛА типа "Shahed" из мыса Чауда — Крым.

сбитые российские дроны и ракета
Сбитые вражеские дроны и ракета. Фото: t.me/ComAFUA

"В результате противовоздушного боя сбиты управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69 и девять БпЛА "Shahed-131/136". Воздушные цели уничтожены в Днепропетровской, Херсонской и Кировоградской областях", — говорится в сообщении.

Командующий отметил, что к отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных Сил, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

атака на Украину ночью 29 июля
Скриншот сообщения Николая Олещука

Напомним, ночью 29 июля прогремели взрывы в Харькове. До этого военные отмечали, что россияне выпустили из тактической авиации в Харьковской области КАБы.

Кроме того, ряд взрывов прогремел в Сумах. Захватчики ударили по Юнаковской громаде. 

обстрелы ПВО ракеты дроны война в Украине Воздушные Силы ВСУ

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