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Украинские бойцы показали эффектное уничтожение российской БМП в Донецкой области

3 августа 2024 10:07
Валерия Барановская - редактор
Война в Украине — бойцы ВСУ ликвидировали боевую машину пехоты россиян
Ликвидация вражеской БМП. Фото: скриншот с видео
Валерия Барановская - редактор

Украинские бойцы продолжают наносить потери оккупантам. В селе Урожайное в Донецкой области бойцы ликвидировали вражескую боевую машину пехоты (БМП-2) с помощью FPV-дрона.

Видео ликвидации было опубликовано на WarArchive.

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В селе Урожайное в Донецкой области ударное подразделение "Булава" 3 МБ ОПБр уничтожило российскую боевую машину пехоты (БМП-2).

"FPV-дрон прицельно сбросил взрывчатку на российскую БМП-2. Она загорелась и превратилась в горящий металлолом", — говорится в сообщении.

Напомним, военнослужащие николаевской 36-й бригады морской пехоты ВСУ разгромили дронами под Волчанском в Харьковской области штурмовую группу уссурийских десантников из 83-й ОГШБр армии России. Понеся сверхтяжелые потери, враг отступил.

Ранее мы писали, что украинские пограничники продолжают наносить эффектные удары по позициям российских оккупантов. Они показали, как уничтожали захватчиков в Серебрянском лесу.

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