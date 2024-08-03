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Генштаб ЗСУ підтвердив удар по аеродрому "Морозовськ" у Ростовській області

3 серпня 2024 11:05
Валерія Барановська - редактор
Сили оборони атакували аеродром Морозовськ у Ростовській області
Пожежа у Росії. Ілюстративне фото: росЗМІ
Валерія Барановська - редактор

У ніч проти 3 серпня Сили оборони атакували аеродром у Росії у Ростовській області, влучивши у склади з боєприпасами. Також були здійснені атаки на нафтобази у Бєлгородській, Курській та Ростовській областях Росії.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Tekegram у суботу, 4 серпня.

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У Генштабі зазначили, що уночі 3 серпня ЗСУ разом із засобами СБУ та ГУР  завдали удару по аеродрому "Морозовськ" у Ростовській області. Зокрема, зафіксовано влучання у склади з боєприпасами, де зберігалися і керовані авіаційні бомби. Інформація щодо ураження засобів ППО та авіаційної техніки росіян наразі уточнюється.

"Також Сили оборони атакували низку нафтобаз та об’єктів зберігання паливно-мастильних матеріалів російських окупантів в Бєлгородській, Курській та Ростовській областях. Наявна інформація щодо влучання та подальшого загоряння щонайменше двох резервуарів з нафтопродуктами", — йдеться в повідомленні. 

Генштаб ЗСУ підтвердив удар по аеродрому "Морозовськ" у Ростовській області - фото 1
Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Ми повідомляли про те, що безпілотники атакували Бєлгородську область — під ударом опинилася нафтобаза на території Губкінського міського округу.

Також ми писали, що у Росії внаслідок атаки безпілотників сталася пожежа на резервуарах із паливом у Ростовській області.

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