Десантно-штурмові війська ЗСУ прокоментували кадрові зміни в 80-й бригаді

Полковник Еміль Ішкулов. Фото: Еміль Ішкулов/Facebook

Інформація про кадрове рішення стосовно командира 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ ЗС України полковника Еміля Шамільовича Ішкулова отримала широкий розголос. В Десантно-штурмових військ заявили, що ця інформація супроводжується неточностями та некоректними інтерпретаціями.

Про це пресслужба ДШВ ЗСУ повідомила у понеділок, 29 липня.

Читайте також:

Кадрові зміни в 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді

Десантно-штурмові війська зазначили, що полковник Еміль Ішкулов є досвідченим бойовим офіцером, який пройшов усі командні ланки в українських десантних підрозділах та є лицарем орденів І, ІІ і ІІІ ступенів "Богдана Хмельницького".

На початку російської агресії проти України в 2014 році він очолював розвідувальний взвод 25-ї окремої повітрянодесантної бригади Січелавських, пройшовши шлях до командира парашутно-десантного батальйону.

Надалі він успішно виконував надскладні бойові завдання, зокрема, керуючи окремим підрозділом 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади на південному фронті, а потім тривалий час очолював Галицьку бригаду ДШВ на Бахмутському напрямку.

"Відповідно, враховуючи безцінний бойовий та командирський досвід цього офіцера, рішенням військового керівництва, полковника Ішкулова буде призначено на вищу посаду. Це дозволить застосувати його знання, навички та лідерські якості, отримані під час планування та організації ведення бойових дій, вже у масштабі Десантно-штурмових військ ЗС України", — йдеться в повідомлені.

В ДШВ додали, що новий командир 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ ЗС України є досвідченим військовим офіцером, який відзначений званням Народного Героя України та нагороджений орденами "Богдана Хмельницького" І, ІІ і ІІІ ступенів. Він довгий час успішно командував бойовими діями в складі цієї 80-ї бригади.

Пост ДШВ ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відзначив дві бойові бригади, які за тиждень проявили себе надзвичайно результативно та сильно.

Також ми повідомляли, що керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов пояснив, чому війна в Україні точно закінчиться. Він наголосив, що цей процес є закономірним.