Володимир Зеленський відзначив героїзм українських бригад

Зеленський відзначив бригади, які за тиждень проявили себе надзвичайно результативно
Президент України Володимир Зеленський відзначив дві бойові бригади, які за тиждень проявили себе надзвичайно результативно та сильно. Він подякував військовим за стійкість.
Про це український лідер сказав у вечірньому зверненні у неділю, 28 липня.
Подяка українським військовим
"Сьогодні перш за все варто відзначити дві наші бойові бригади: 25-ту окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду, що воює на Покровському напрямку, та 95-ту окрему десантно-штурмову бригаду, яка воює на Торецькому напрямку", — наголосив Зеленський.
За його словами, обидві бригади за цей тиждень і за багато інших тижнів цієї війни проявили себе надзвичайно сильно, надзвичайно результативно. Він подякував бійцям за стійкість і за вміння знищувати російських окупантів саме так, як потрібно для збереження України.
Український лідер відзначив також воїнів, які забезпечують українську далекобійність, а саме дев'ятий департамент ГУР.
"Влучність на дистанції майже 1800 кілометрів від нашого кордону. Дійсно дуже вагомо! Дякую вам за це", — додав Зеленський.
Нагадаємо, Зеленський розповів, коли країна розробить план дій щодо досягнення миру. За його словами, це відбудеться до кінця листопада 2024 року.
Також 27 липня Зеленський взяв участь у першому щорічному міжнародному конгресі з військової медицини та ментального здоров’я "Воїн: життя, здоров’я, боєздатність". Він наголосив на необхідності створити систему реабілітації найвищого рівня.
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