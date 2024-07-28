Володимир Зеленський відзначив героїзм українських бригад

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський відзначив дві бойові бригади, які за тиждень проявили себе надзвичайно результативно та сильно. Він подякував військовим за стійкість.

Про це український лідер сказав у вечірньому зверненні у неділю, 28 липня.

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Подяка українським військовим

"Сьогодні перш за все варто відзначити дві наші бойові бригади: 25-ту окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду, що воює на Покровському напрямку, та 95-ту окрему десантно-штурмову бригаду, яка воює на Торецькому напрямку", — наголосив Зеленський.

За його словами, обидві бригади за цей тиждень і за багато інших тижнів цієї війни проявили себе надзвичайно сильно, надзвичайно результативно. Він подякував бійцям за стійкість і за вміння знищувати російських окупантів саме так, як потрібно для збереження України.

Український лідер відзначив також воїнів, які забезпечують українську далекобійність, а саме дев'ятий департамент ГУР.

"Влучність на дистанції майже 1800 кілометрів від нашого кордону. Дійсно дуже вагомо! Дякую вам за це", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський розповів, коли країна розробить план дій щодо досягнення миру. За його словами, це відбудеться до кінця листопада 2024 року.

Також 27 липня Зеленський взяв участь у першому щорічному міжнародному конгресі з військової медицини та ментального здоров’я "Воїн: життя, здоров’я, боєздатність". Він наголосив на необхідності створити систему реабілітації найвищого рівня.