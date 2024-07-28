Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Зеленський повідомив, коли Україна створить план дій щодо досягнення миру arrow

Зеленський повідомив, коли Україна створить план дій щодо досягнення миру

28 липня 2024 20:24
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
План дій щодо досягнення миру в Україні — Зеленський назвав терміни створення
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський розповів, коли країна розробить план дій щодо досягнення миру. За його словами, це відбудеться до кінця листопада 2024 року.

Про це український лідер сказав в інтерв'ю японському телеканалу NHK.

Читайте також:

План дій щодо досягнення миру в Україні

Глава держави зазначив, що Україна почне детальні обговорення з відповідними країнами з питань територіальної цілісності.

"Терпіння, підтримка і дипломатичний тиск — це три фактори справедливого припинення війни", — наголосив Зеленський.

За його словами, він не може реагувати на заклики до припинення вогню, доки Росія продовжує окупувати українську територію.

"Якщо США та європейські країни збережуть єдність, це посилить тиск і покаже Москві, що в неї шансів немає", — додав український лідер.

Нагадаємо, 27 липня Зеленський взяв участь у першому щорічному міжнародному конгресі з військової медицини та ментального здоров’я "Воїн: життя, здоров’я, боєздатність". Він наголосив на необхідності створити систему реабілітації найвищого рівня.

Раніше Зеленський розповів про ситуацію на фронті. Також він поділився деталями наради з міністром оборони Рустемом Умєровим.

Володимир Зеленський війна українці Україна президент

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

25 липня 2024

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд