План дій щодо досягнення миру в Україні — Зеленський назвав терміни створення

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Президент України Володимир Зеленський розповів, коли країна розробить план дій щодо досягнення миру. За його словами, це відбудеться до кінця листопада 2024 року.

Про це український лідер сказав в інтерв'ю японському телеканалу NHK.

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Глава держави зазначив, що Україна почне детальні обговорення з відповідними країнами з питань територіальної цілісності.

"Терпіння, підтримка і дипломатичний тиск — це три фактори справедливого припинення війни", — наголосив Зеленський.

За його словами, він не може реагувати на заклики до припинення вогню, доки Росія продовжує окупувати українську територію.

"Якщо США та європейські країни збережуть єдність, це посилить тиск і покаже Москві, що в неї шансів немає", — додав український лідер.

Нагадаємо, 27 липня Зеленський взяв участь у першому щорічному міжнародному конгресі з військової медицини та ментального здоров’я "Воїн: життя, здоров’я, боєздатність". Він наголосив на необхідності створити систему реабілітації найвищого рівня.

Раніше Зеленський розповів про ситуацію на фронті. Також він поділився деталями наради з міністром оборони Рустемом Умєровим.