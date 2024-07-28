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Зеленский сообщил, когда Украина создаст план действий по достижению мира

28 июля 2024 20:24
Виктория Козырь - редактор
План действий по достижению мира в Украине — Зеленский назвал сроки создания
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS
Виктория Козырь - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда страна разработает план действий по достижению мира. По его словам, это произойдет до конца ноября 2024 года.

Об этом украинский лидер сказал в интервью японскому телеканалу NHK.

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Глава государства отметил, что Украина начнет детальные обсуждения с соответствующими странами по территориальной целостности.

"Терпение, поддержка и дипломатическое давление — это три фактора справедливого прекращения войны", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, он не может реагировать на призывы к прекращению огня, пока Россия продолжает оккупировать украинскую территорию.

"Если США и европейские страны сохранят единство, это усилит давление и покажет Москве, что у нее шансов нет", — добавил украинский лидер.

Напомним, 27 июля Зеленский принял участие в первом ежегодном международном конгрессе по военной медицине и ментальному здоровью "Воин: жизнь, здоровье, боеспособность". Он отметил необходимость создать систему реабилитации наивысшего уровня.

Ранее Зеленский рассказал о ситуации на фронте. Также он поделился деталями совещания с министром обороны Рустемом Умеровым.

Владимир Зеленский война украинцы Украина президент

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