План действий по достижению мира в Украине — Зеленский назвал сроки создания

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда страна разработает план действий по достижению мира. По его словам, это произойдет до конца ноября 2024 года.

Об этом украинский лидер сказал в интервью японскому телеканалу NHK.

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Глава государства отметил, что Украина начнет детальные обсуждения с соответствующими странами по территориальной целостности.

"Терпение, поддержка и дипломатическое давление — это три фактора справедливого прекращения войны", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, он не может реагировать на призывы к прекращению огня, пока Россия продолжает оккупировать украинскую территорию.

"Если США и европейские страны сохранят единство, это усилит давление и покажет Москве, что у нее шансов нет", — добавил украинский лидер.

Напомним, 27 июля Зеленский принял участие в первом ежегодном международном конгрессе по военной медицине и ментальному здоровью "Воин: жизнь, здоровье, боеспособность". Он отметил необходимость создать систему реабилитации наивысшего уровня.

Ранее Зеленский рассказал о ситуации на фронте. Также он поделился деталями совещания с министром обороны Рустемом Умеровым.