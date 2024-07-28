Владимир Зеленский отметил героизм украинских бригад

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский отметил две боевые бригады, которые за неделю проявили себя очень результативно и сильно. Он поблагодарил военных за стойкость.

Об этом украинский лидер сказал в вечернем обращении в воскресенье, 28 июля.

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Благодарность украинским военным

"Сегодня прежде всего стоит отметить две наши боевые бригады: 25-ю отдельную воздушно-десантную Сичеславскую бригаду, которая воюет на Покровском направлении, и 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду, которая воюет на Торецком направлении", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, обе бригады за эту неделю и за многие другие недели этой войны проявили себя чрезвычайно сильно, чрезвычайно результативно. Он поблагодарил бойцов за стойкость и за умение уничтожать российских оккупантов именно так, как нужно для сохранения Украины.

Украинский лидер отметил также воинов, обеспечивающих украинскую дальнобойность, а именно девятый департамент ГУР.

"Меткость на дистанции почти 1800 километров от нашей границы. Действительно очень весомо! Спасибо вам за это", — добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский рассказал, когда страна разработает план действий по достижению мира. По его словам, это произойдет до конца ноября 2024 года.

Также 27 июля Зеленский принял участие в первом ежегодном международном конгрессе по военной медицине и ментальному здоровью "Воин: жизнь, здоровье, боеспособность". Он отметил необходимость создать систему реабилитации наивысшего уровня.