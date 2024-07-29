Десантно-штурмовые войска ВСУ прокомментировали кадровые изменения в 80-й бригаде

Полковник Эмиль Ишкулов. Фото: Эмиль Ишкулов/Facebook

Информация о кадровом решении в отношении командира 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШВ ВС Украины полковника Эмиля Шамильевича Ишкулова получила широкую огласку. В Десантно-штурмовых войсках заявили, что эта информация сопровождается неточностями и некорректными интерпретациями.

Об этом пресс-служба ДШВ ВСУ сообщила в понедельник, 29 июля.

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Десантно-штурмовые войска отметили, что полковник Эмиль Ишкулов является опытным боевым офицером, прошедшим все командные звенья в украинских десантных подразделениях и рыцарем орденов I, II и III степеней "Богдана Хмельницкого".

В начале российской агрессии против Украины в 2014 году он возглавлял разведывательный взвод 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Сичелавских, пройдя путь к командиру парашютно-десантного батальона.

В дальнейшем он успешно выполнял сверхсложные боевые задачи, в частности, руководя отдельным подразделением 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады на южном фронте, а затем долгое время возглавлял Галицкую бригаду ДШВ на Бахмутском направлении.

"Соответственно, учитывая бесценный боевой и командирский опыт этого офицера, решение военного руководства, полковник Ишкулов будет назначен на высшую должность. Это позволит применить его знания, навыки и лидерские качества, полученные при планировании и организации ведения боевых действий, уже в масштабе Десантно- штурмовых войск ВС Украины", — говорится в сообщении.

В ДШУ добавили, что новый командир 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШВ ВС Украины является опытным военным офицером, отмеченным званием Народного Героя Украины и награжден орденами "Богдана Хмельницкого" I, II и III степеней. Он долгое время успешно командовал боевыми действиями в составе 80-й бригады.

Пост ДШВ ВСУ. Фото: скриншот

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