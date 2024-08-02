Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Нічні вибухи у Криму — на позиціях частини ППО росіян палають пожежі arrow

Нічні вибухи у Криму — на позиціях частини ППО росіян палають пожежі

2 серпня 2024 09:20
Катерина Османська - Редактор
Вибухи у Криму вночі 2 серпня — фіксуються пожежі на позиціях частини російської ППО
Вибухи у Криму. Ілюстративне фото: скриншот з відео
Катерина Османська - Редактор

У ніч проти 2 серпня у Криму лунали потужні вибухи. Незадовго стало відомо, що на позиціях російської військової частини протиповітряної оборони у Балаклаві спалахнули пожежі.

Про це повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер"

Читайте також:

Вибухи та пожежі в Криму

Як відомо, після потужних нічних вибухів на позиції російської військової частини ППО в Балаклаві фіксуються пожежі. Про це свідчать супутникові знімки.

  • Нічні вибухи у Криму — на позиціях частини ППО росіян палають пожежі - фото 1
    Супутникові змінки пожеж у Криму. Фото: t.me/Crimeanwind
  • Нічні вибухи у Криму — на позиціях частини ППО росіян палають пожежі - фото 2
    Супутникові змінки пожеж у Криму. Фото: t.me/Crimeanwind
  • Нічні вибухи у Криму — на позиціях частини ППО росіян палають пожежі - фото 3
    Супутникові змінки пожеж у Криму. Фото: t.me/Crimeanwind
  • Нічні вибухи у Криму — на позиціях частини ППО росіян палають пожежі - фото 4
    Супутникові змінки пожеж у Криму. Фото: t.me/Crimeanwind
1 / 4

 

"Час 01:57-02:20 — збігається з часом атаки на Севастополь. Це позиції ракетної частини і загоряння можуть бути як після пусків ракет, так і після влучень", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, цієї ночі у Севастополі оголосили повітряну тривогу. У місті лунали вибухи. Місцевих жителів попереджали про загрозу балістики. 

Також ми повідомляли, що партизани руху "АТЕШ" виявили в Гагарінському муніципальному окрузі у Севастополі російські зенітно-ракетні комплекси. Серед цих установок є ЗРК С-300.

Крім того, Сили оборони 26 липня завдали удару по аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму. Росія використовує його для контролю повітряного простору, зокрема акваторії Чорного моря.

війна Крим пожежа вибух росіяни ППО

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:28 НБУ прогнозує зростання зарплат — на скільки роботодавці платитимуть більше

09:27 Масштабна пожежа в Одесі — у ДСНС назвали причини

09:26 У Києві затримали чоловіка, який обкрадав автомобілі у мотошоломі

09:21 Олег Колодій у фіналі та 1/16 фіналу дзюдо в сьомий день Олімпіади-2024 — де дивитися

09:20 Нічні вибухи у Криму — на позиціях частини ППО росіян палають пожежі

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

09:05 В Україні знову стрімко дорожчає валюта — як змінився курс долара

08:59 У Харківському лісі зник підліток — 15-річного хлопця знайшли мертвим

08:53 Окупанти наступають на Покровському напрямку — у Генштабі повідомили про ситуацію на фронті

08:52 Небезпека для львів'ян — у місті зафіксували погіршення якості повітря на кількох локаціях

08:47 Вибухи на Харківщині — росіяни за добу двічі обстріляли регіон

09:28 НБУ прогнозує зростання зарплат — на скільки роботодавці платитимуть більше

09:27 Масштабна пожежа в Одесі — у ДСНС назвали причини

09:26 У Києві затримали чоловіка, який обкрадав автомобілі у мотошоломі

09:21 Олег Колодій у фіналі та 1/16 фіналу дзюдо в сьомий день Олімпіади-2024 — де дивитися

09:20 Нічні вибухи у Криму — на позиціях частини ППО росіян палають пожежі

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

09:05 В Україні знову стрімко дорожчає валюта — як змінився курс долара

08:59 У Харківському лісі зник підліток — 15-річного хлопця знайшли мертвим

08:53 Окупанти наступають на Покровському напрямку — у Генштабі повідомили про ситуацію на фронті

08:52 Небезпека для львів'ян — у місті зафіксували погіршення якості повітря на кількох локаціях

08:47 Вибухи на Харківщині — росіяни за добу двічі обстріляли регіон

Ексклюзив

18:47 Смертельно отруйні павуки в Одесі — яка небезпека для містян та туристів

Новина з відео

05:35 Ухилянтам почали блокувати рахунки — чи можна оскаржити та чому деякі штрафи від ТЦК є незаконними

31 липня 2024

18:03 ШІ в одеських школах вже з цього року — як це працює

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці липня

30 липня 2024

19:19 Без Пушкінської, бульвару Жванецького та площі Толбухіна — думки одеситів про нововведення

18:37 Вбивство Ірини Фаріон — в Одесі назвали причетних

06:40 В Україні продовжують зростати ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у липні

06:30 В Україні значно зросли ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна у липні

05:58 Відома військова розповіла про Часів Яр, яке росіяни перетворили на Бахмут

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

Новина з відео

05:51 Дозволять відкупатися від в`язниці — що не так із законопроєктом про корупцію

Text

08:00 Переломний момент у війні з F-16 та доповідь Сирського про ситуацію на фронті — ефір Ранок.LIVE

1 серпня 2024
Text

18:03 Військовий пояснив, як ЗСУ зможуть використовувати винищувачі F-16

Text

17:50 Винищувачі F-16 в Україні та новий наступ Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:33 Військовий заявив про необхідність запровадження більшої кількості інновацій на фронті

Text

16:32 Російський опозиціонер Пономарьов заявив, що ворожий дрон цілеспрямовано вдарив по його будинку

Text

14:03 Як побудувати здорову конкуренцію в українській енергетиці — пояснення економіста

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

Text

13:04 Авіаексперт назвав найефективніший спосіб знищення російських дронів

Text

12:59 Референдум щодо українських територій та нові дрони Росії — ефір День.LIVE

Text

12:16 У ЗСУ можна одночасно воювати та здобувати освіту — військовий психолог розкрив деталі

Text

11:29 Нардеп пояснив, хто отримає штрафи навіть після оновлення облікових даних через "Резерв+"

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині

08:33Російський безпілотник атакував Румунію — з'явилося відео сильної пожежі