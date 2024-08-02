Вибухи у Криму вночі 2 серпня — фіксуються пожежі на позиціях частини російської ППО

Вибухи у Криму. Ілюстративне фото: скриншот з відео

У ніч проти 2 серпня у Криму лунали потужні вибухи. Незадовго стало відомо, що на позиціях російської військової частини протиповітряної оборони у Балаклаві спалахнули пожежі.

Про це повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер".

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Як відомо, після потужних нічних вибухів на позиції російської військової частини ППО в Балаклаві фіксуються пожежі. Про це свідчать супутникові знімки.

Супутникові змінки пожеж у Криму. Фото: t.me/Crimeanwind

Супутникові змінки пожеж у Криму. Фото: t.me/Crimeanwind

Супутникові змінки пожеж у Криму. Фото: t.me/Crimeanwind

Супутникові змінки пожеж у Криму. Фото: t.me/Crimeanwind 1 / 4

"Час 01:57-02:20 — збігається з часом атаки на Севастополь. Це позиції ракетної частини і загоряння можуть бути як після пусків ракет, так і після влучень", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, цієї ночі у Севастополі оголосили повітряну тривогу. У місті лунали вибухи. Місцевих жителів попереджали про загрозу балістики.

Також ми повідомляли, що партизани руху "АТЕШ" виявили в Гагарінському муніципальному окрузі у Севастополі російські зенітно-ракетні комплекси. Серед цих установок є ЗРК С-300.

Крім того, Сили оборони 26 липня завдали удару по аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму. Росія використовує його для контролю повітряного простору, зокрема акваторії Чорного моря.