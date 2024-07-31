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Партизани "АТЕШ" знайшли схованку російських ЗРК в Севастополі — фотодокази

31 липня 2024 06:37
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Партизани "АТЕШ" знайшли розташування ворожих ЗРК у Севастополі — фото
Російські ЗРК у Севастополі, що в Криму. Фото: t.me/atesh_ua
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Партизани руху "АТЕШ" вистежили російські зенітно-ракетні комплекси в Гагарінському муніципальному окрузі у Севастополі, що в тимчасово окупованому Криму. Серед установок — ЗРК С-300. 

Про це "АТЕШ" повідомляють в Telegram у вівторок, 30 липня.

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"Наша людина змогла оперативно вирахувати погано замаскований окупантами ракетний комплекс, РЛС та кілька комплексів С-300. Цікаво, що р***сти не побоялися на відкритій місцевості розгорнути цілий комплекс. Інформація давно передана Силам оборони України!" — зазначили партизани.

Російська військова техніка в Криму
Російські ЗРК в Севастополі. Фото: t.me/atesh_ua
Діяльність партизан "АТЕШ" у Криму
Російські ЗРК в Севастополі. Фото: t.me/atesh_ua
Яка ситуація в українському Криму
Російські ЗРК в Севастополі. Фото: t.me/atesh_ua
Де розташований Севастополь на карті
Розташування російських ЗРК в Севастополі. Фото: t.me/atesh_ua
Місце розташування російських ЗРК в Севастополі
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "АТЕШ"

Діяльність партизанів "АТЕШ"

Нагадаємо, що нещодавно "АТЕШ" помітили пересування ворожої техніки залізницею. Платформи з десятками танків Т-90М "Прорив" перевозилися до Санкт-Петербурга.

Також партизани доклали руку до серії залізничних катастроф у Росії. Інциденти трапилися поблизу міста Старий Оскіл у Бєлгородській області, у Московській, Воронезькій областях, в місті Новотроїцьк Оренбурзької області, а також поблизу Усть-Лужського порту в Ленінградській області.

Додамо, що бійці "АТЕШ" виявили збільшення кількості укріплень берегової лінії в Криму, особливо у Ялті та Євпаторії. Там, за даними партизанів, серед російських військових ходять чутки про великий наступ ЗСУ на півострів вже восени 2024 року.

Крим ЗСУ окупанти партизани ППО Севастополь війна в Україні війна АТЕШ

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