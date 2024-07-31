Партизаны "АТЕШ" нашли расположение вражеских ЗРК в Севастополе — фото

Российские ЗРК в Севастополе в Крыму. Фото: t.me/atesh_ua

Партизаны движения "АТЕШ" выследили российские зенитно-ракетные комплексы в Гагаринском муниципальном округе в Севастополе во временно оккупированном Крыму. Среди установок — ЗРК С-300.

Об этом "АТЕШ" сообщают в Telegram во вторник, 30 июля.

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"Наш человек смог оперативно вычислить плохо замаскированный оккупантами ракетный комплекс, РЛС и несколько комплексов С-300. Интересно, что р***сты не побоялись на открытой местности развернуть целый комплекс. Информация давно передана Силам обороны Украины!" — отметили партизаны.

Российские ЗРК в Севастополе. Фото: t.me/atesh_ua

Российские ЗРК в Севастополе. Фото: t.me/atesh_ua

Российские ЗРК в Севастополе. Фото: t.me/atesh_ua

Расположение российских ЗРК в Севастополе. Фото: t.me/atesh_ua

Скриншот сообщения из Telegram-канала "АТЕШ"

Деятельность партизан "АТЕШ"

Напомним, что недавно "АТЕШ" заметили передвижение вражеской техники по железной дороге. Платформы с десятками танков Т-90М "Прорыв" перевозились в Санкт-Петербург.

Также партизаны приложили руку к серии железнодорожных катастроф в России. Инциденты случились вблизи города Старый Оскол в Белгородской области, в Московской, Воронежской областях, в городе Новотроицкое Оренбургской области, а также вблизи Усть-Лужского порта в Ленинградской области.

Добавим, что бойцы "АТЕШ" обнаружили увеличение укреплений береговой линии в Крыму, особенно в Ялте и Евпатории. Там, по данным партизан, среди российских военных ходят слухи о большом наступлении ВСУ на остров уже осенью 2024 года.