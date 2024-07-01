Росіяни встановили ЗРК прямо над пляжем у Севастополі

У Севастополі росіяни встановили ЗРК прямісінько на пляжі — фото партизанів
У тимчасово окупованому Криму російські військові розмістили установку зенітного ракетного комплексу "Тор М2КМ". Загарбники встановили ракетний комплекс у Севастополі прямо над пляжем, наражаючи на небезпеку місцеве населення. Агенти партизанського руху "Атеш" опублікували фотогафії цього ЗРК.
Про це партизани "Атеш" написали в Telegram у понеділок, 1 липня.
Партизани зафіксували ще один ворожий ЗРК в Криму
"Цього разу рашисти обрали чергове "ідеальне" місце для розміщення свого зенітно-ракетного комплексу. Його розмістили просто над пляжем, знову ставлячи під загрозу місцеве населення", —пишуть партизани.
Нагадаємо, партизани руху "АТЕШ" знайшли місце розміщення російської установки протиповітряної оборони в Сімферопольському районі, що в тимчасово окупованому Криму. Йдеться про зенітно-ракетний комплекс С-300/400.
Крім того, партизани нещодавно знайшли систему ППО, яка захищає літню резиденцію російського диктатора Володимира Путіна в Сочі. Ця інформація допоможе спілці офіцерів України оцінити військові можливості Росії та планувати операції з ліквідації важливих військових об'єктів.
Також "АТЕШ" помітили перекидання військової техніки російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. Ворог транспортував системи БМ-21 "ГРАД" у район аеродрому "Гвардійське".
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