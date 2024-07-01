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У Севастополі росіяни встановили ЗРК прямісінько на пляжі — фото партизанів

1 липня 2024 18:22
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Росіяни встановили ЗРК прямо над пляжем у Севастополі
Російський ЗРК. Ілюстративне фото: armyinform.com.ua
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

У тимчасово окупованому Криму російські військові розмістили установку зенітного ракетного комплексу "Тор М2КМ". Загарбники встановили ракетний комплекс у Севастополі прямо над пляжем, наражаючи на небезпеку місцеве населення. Агенти партизанського руху "Атеш" опублікували фотогафії цього ЗРК.

Про це партизани "Атеш" написали в Telegram у понеділок, 1 липня.

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"Цього разу рашисти обрали чергове "ідеальне" місце для розміщення свого зенітно-ракетного комплексу. Його розмістили просто над пляжем, знову ставлячи під загрозу місцеве населення", —пишуть партизани. 

 

Російська ЗРК у Севастополі
Російський ЗРК над пляжем у Севастополі. Фото: АТЕШ
Розташування ЗРК на мапі
Розташування на мапі російського ЗРК у Севастополі. Фото: АТЕШ

Нагадаємо, партизани руху "АТЕШ" знайшли місце розміщення російської установки протиповітряної оборони в Сімферопольському районі, що в тимчасово окупованому Криму.  Йдеться про зенітно-ракетний комплекс С-300/400.

Крім того, партизани нещодавно знайшли систему ППО, яка захищає літню резиденцію російського диктатора Володимира Путіна в Сочі. Ця інформація допоможе спілці офіцерів України оцінити військові можливості Росії та планувати операції з ліквідації важливих військових об'єктів.

Також "АТЕШ" помітили перекидання військової техніки російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. Ворог транспортував системи БМ-21 "ГРАД" у район аеродрому "Гвардійське".

російські війська Крим зброя військова техніка партизани ракети війна в Україні

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