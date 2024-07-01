Россияне установили ЗРК прямо над пляжем в Севастополе

Российский ЗРК. Иллюстративное фото: armyinform.com.ua

Во временно оккупированном Крыму российские военные разместили установку зенитного ракетного комплекса "Тор М2КМ". Захватчики установили ракетный комплекс в Севастополе прямо над пляжем, подвергая опасности местное население. Агенты партизанского движения "Атеш" опубликовали фотогафии этого ЗРК.

Об этом партизаны "Атеш" написали в Telegram в понедельник, 1 июля.

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"На этот раз рашисты выбрали очередное "идеальное" место для размещения своего зенитно-ракетного комплекса. Его разместили прямо над пляжем, снова ставя под угрозу местное население", — пишут партизаны.

Российская ЗРК над пляжем в Севастополе. Фото: АТЕШ

Расположение на карте российского ЗРК в Севастополе. Фото: АТЕШ

Напомним, партизаны движения "АТЕШ" нашли место размещения российской установки противовоздушной обороны в Симферопольском районе во временно оккупированном Крыму. Речь идет о зенитно-ракетном комплексе С-300/400.

Кроме того, партизаны недавно нашли систему ПВО, защищающую летнюю резиденцию российского диктатора Владимира Путина в Сочи. Эта информация поможет союзу офицеров Украины оценить военные возможности России и планировать операции по ликвидации важных военных объектов.

Также "АТЕШ" заметили опрокидыванием военной техники российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. Враг транспортировал системы БМ-21 "ГРАД" в район аэродрома "Гвардейское".