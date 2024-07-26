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В Генштабі підтвердили успішну атаку ЗСУ на аеродром "Саки" в окупованому Криму — подробиці

26 липня 2024 12:57
Катерина Османська - Редактор
Удар по аеродрому Саки 26 липня — у Генштабі розповіли деталі
Вибух у Криму. Ілюстративне фото: скриншот
Катерина Османська - Редактор

Сили оборони 26 липня завдали удару по аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму. Росія використовує його для контролю повітряного простору, зокрема акваторії Чорного моря.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook. 

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Удар по аеродрому "Саки" в Криму

У Генштабі розповіли, що удару по ворожому аеродрому завдали підрозділи ракетних військ ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. 

"Це один з оперативних аеродромів, які Росія використовує для контролю повітряного простору, зокрема акваторії Чорного моря, та  завдання ударів авіаційними засобами ураження по українській території", — йдеться у повідомленні. 

Крім того, у військовому відомстві зазначили, що це летовище прикривали "сучасні" російські засоби ППО. Однак, вони не змогли захистити важливий військових об’єкт РФ. 

Наразі інформація щодо наслідків уточнюється. 

удар по аеродрому в Криму 26 липня
Скриншот допису Генштабу

Нагадаємо, у ніч проти 26 липня українські ракети завдали удару по російському аеродрому "Саки" у Криму. Місцеві жителі повідомляли, що до летовища їхали машини швидкої допомоги. 

Також ми писали, що росіяни стягують захисні баржі до Кримського мосту. Окупанти намагаються захистити переправи від українських дронів. 

Крим ЗСУ Генштаб ЗСУ війна в Україні ракетний удар

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