Удар по аеродрому Саки 26 липня — у Генштабі розповіли деталі

Вибух у Криму. Ілюстративне фото: скриншот

Сили оборони 26 липня завдали удару по аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму. Росія використовує його для контролю повітряного простору, зокрема акваторії Чорного моря.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

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У Генштабі розповіли, що удару по ворожому аеродрому завдали підрозділи ракетних військ ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

"Це один з оперативних аеродромів, які Росія використовує для контролю повітряного простору, зокрема акваторії Чорного моря, та завдання ударів авіаційними засобами ураження по українській території", — йдеться у повідомленні.

Крім того, у військовому відомстві зазначили, що це летовище прикривали "сучасні" російські засоби ППО. Однак, вони не змогли захистити важливий військових об’єкт РФ.

Наразі інформація щодо наслідків уточнюється.

Скриншот допису Генштабу

Нагадаємо, у ніч проти 26 липня українські ракети завдали удару по російському аеродрому "Саки" у Криму. Місцеві жителі повідомляли, що до летовища їхали машини швидкої допомоги.

Також ми писали, що росіяни стягують захисні баржі до Кримського мосту. Окупанти намагаються захистити переправи від українських дронів.