В окупованому Криму було чутно вибухи — горів аеродром в окупантах

Вибух в окупованому Криму. Фото ілюстративне: Reuters

У тимчасово окупованому Криму цієї ночі працювала протиповітряна оборона російських загарбників. Повідомляється, що в бік аеродрому рухається багато карет швидкої допомоги.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали у п'ятницю, 26 липня.

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"І ще раз: так напружувалась росПВО. Але результати її "роботи" помітні на землі", — говориться у повідомленні.

Місцеві мешканці повідомляють, що до аеродрому "Сакі" їдуть машини швидкої допомоги.

"Ракети "повітря-повітря" у Саках полетіли у повітря. Разом із бортами", — повідомив один із підписників каналу.

Скоріш за все, стався приліт у склад боєприпасів окупантів у Новофедорівці.

Місце пожежі на мапі. Фото: Крымский ветер

Окрім того вибухи чули у Сімферополі, Євпаторії та Окунівці. Повідомляється, що їх було близько тринадцяти. Можливо, це сталося внаслідок атаки безпілотників.

Нагадаємо, нещодавно очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що Кримський міст є більш пріоритетною ціллю для знищення, ніж залізниця вздовж тимчасово окупованого узбережжя Азовського моря. Ця конструкція має бути зруйнована.

Ми писали, що окупаційні військово-морські сили РФ проводили навчання із захисту акваторії озера Донузлав в Криму. Завдяки роботі СБУ спільно з ВМС ЗС України ці навчання стали провалом, бо росіяни не змогли захистити навіть свою базу, не кажучи вже про акваторію озера.