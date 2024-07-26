В окупованому Криму було чутно вибухи — горів аеродром в окупантах

В тимчасово окупованому Криму палає аеродром окупантів — що відомо
У тимчасово окупованому Криму цієї ночі працювала протиповітряна оборона російських загарбників. Повідомляється, що в бік аеродрому рухається багато карет швидкої допомоги.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали у п'ятницю, 26 липня.
Горить аеродром окупантів
"І ще раз: так напружувалась росПВО. Але результати її "роботи" помітні на землі", — говориться у повідомленні.
Місцеві мешканці повідомляють, що до аеродрому "Сакі" їдуть машини швидкої допомоги.
"Ракети "повітря-повітря" у Саках полетіли у повітря. Разом із бортами", — повідомив один із підписників каналу.
Скоріш за все, стався приліт у склад боєприпасів окупантів у Новофедорівці.
Окрім того вибухи чули у Сімферополі, Євпаторії та Окунівці. Повідомляється, що їх було близько тринадцяти. Можливо, це сталося внаслідок атаки безпілотників.
Нагадаємо, нещодавно очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що Кримський міст є більш пріоритетною ціллю для знищення, ніж залізниця вздовж тимчасово окупованого узбережжя Азовського моря. Ця конструкція має бути зруйнована.
Ми писали, що окупаційні військово-морські сили РФ проводили навчання із захисту акваторії озера Донузлав в Криму. Завдяки роботі СБУ спільно з ВМС ЗС України ці навчання стали провалом, бо росіяни не змогли захистити навіть свою базу, не кажучи вже про акваторію озера.
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