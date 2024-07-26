В оккупированном Крыму были слышны взрывы — горел аэродром в оккупантах

Взрыв в оккупированном Крыму. Фото иллюстративное: Reuters

Во временно оккупированном Крыму в эту ночь работала противовоздушная оборона русских захватчиков. Сообщается, что в сторону аэродрома двигается много карет скорой помощи.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы в пятницу, 26 июля.

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"И еще раз: так тужилась росПВО. Но результаты ее "работы" заметны на земле", — говорится в сообщении.

Местные жители сообщают, что в аэродром "Саки" едут машины скорой помощи.

"Ракеты "воздух-воздух" в Саках полетели в воздух. Вместе с бортами", — сообщил один из подписчиков канала.

Скорее всего, произошел прилет в склад боеприпасов оккупантов в Новофедоровке.

Место пожара на карте. Фото: Крымский ветер

Кроме того, взрывы слышали в Симферополе, Евпатории и Окуновке. Сообщается, что их было около 13-ти. Возможно, это произошло в результате атаки беспилотников.

Напомним, недавно глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Крымский мост является более приоритетной целью для уничтожения, чем железная дорога вдоль временно оккупированного побережья Азовского моря. Эта конструкция должна быть разрушена.

Мы писали, что оккупационные военно-морские силы РФ проводили учения по защите акватории озера Донузлав в Крыму. Благодаря работе СБУ совместно с ВМС ВС Украины эти учения стали провалом, потому что россияне не смогли защитить даже свою базу, не говоря уже об акватории озера.