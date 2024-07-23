Вибухи в Криму — перекрито Керченський міст

В Криму пролунали сильні вибухи, Керченський міст перекрито — що відомо
Росіяни повідомляють про потужну атаку безпілотників у тимчасово окупованому Криму. Також відомо, що рух транспорту по Керченському мосту наразі перекритий.
Про це повідомляють росЗМІ.
Атака безпілотників на Крим
За інформацією окупантів, засобами російської протиповітряної оборони було збито 25 українських безпілотників. Зокрема, 21 у небі над Кримом та в акваторії Чорного моря.
Подробиць про наслідки атаки ворог не повідомляє, проте відомо, що наразі перекрито рух транспорту через Кримський міст.
Також повідомляється, що в Джанкої було чутно віддалені вибухи, проте не відомо, чим саме вони були спричинені.
Нагадаємо, що поблизу Алушти в Криму в ніч проти 7 липня стався сильний вибух на газовій магістралі. Внаслідок інциденту розгорілась масштабна пожежа, а частина мешканців лишилась без газу.
Також ми писали, що командувач ВМС Олексій Неїжпапа зазначив, що російський Чорноморський флот втрачає базу в Криму через атаки України. За його словами, повернення контролю над Чорним морем важливе, зокрема, для відновлення роботи українських портів.
Читайте Новини.LIVE!