Вибухи в Криму — перекрито Керченський міст

Кримський міст. Фото ілюстративне: wikipedia.org

Росіяни повідомляють про потужну атаку безпілотників у тимчасово окупованому Криму. Також відомо, що рух транспорту по Керченському мосту наразі перекритий.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Атака безпілотників на Крим

За інформацією окупантів, засобами російської протиповітряної оборони було збито 25 українських безпілотників. Зокрема, 21 у небі над Кримом та в акваторії Чорного моря.

Подробиць про наслідки атаки ворог не повідомляє, проте відомо, що наразі перекрито рух транспорту через Кримський міст.

Атака безпілотників в Криму. Фото: скриншот

Також повідомляється, що в Джанкої було чутно віддалені вибухи, проте не відомо, чим саме вони були спричинені.

Вибухи в Джанкої. Фото: скриншот

Нагадаємо, що поблизу Алушти в Криму в ніч проти 7 липня стався сильний вибух на газовій магістралі. Внаслідок інциденту розгорілась масштабна пожежа, а частина мешканців лишилась без газу.

Також ми писали, що командувач ВМС Олексій Неїжпапа зазначив, що російський Чорноморський флот втрачає базу в Криму через атаки України. За його словами, повернення контролю над Чорним морем важливе, зокрема, для відновлення роботи українських портів.