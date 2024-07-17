Річниця другого удару СБУ по Кримському мосту — як це було

Наслідки вибуху на Кримському мосту 17 липня 2023 року. Фото: Reuters/Сrimea24tv

Рік тому, 17 липня 2023 року, Служба безпеки України вдруге успішно вдарила по Кримському мосту. Бійці використовували морські дрони Sea Baby.

Про це повідомили Новини.LIVE у пресслужбі СБУ у середу, 17 липня.

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Рівно рік тому Sea Baby протаранили опори Кримського мосту. Понад 20 годин безпілотники СБУ рухалися двома групами у напрямку цілі. Їм вдалося пройти непоміченими біля російських окупантів та зруйнувати одну секцію мосту, а також суттєво пошкодити іншу.

Наслідки вибуху на Кримському мосту 17 липня 2023 року. Фото: росЗМІ

Ця спецоперація перерізала логістичну артерію, яка підживлювала російські війська на півдні України.

Зазначимо, що це була друга успішна атака СБУ на Кримський міст. Перша відбулася у жовтні 2022 року. Тоді міст уразили з допомогою вантажівки начиненої вибухівкою.

"СБУ реалізувала дві абсолютно унікальні і різні за задумом спецоперації, щоб вразити міст із суші і з моря. Обидві були успішними", — сказав голова СБУ Василь Малюк.

Нагадаємо, у ніч проти 17 липня 2023 року на Кримському мосту стався вибух. Внаслідок цього було пошкоджено одну з опор. Рух транспорту перекривали.

Пізніше з'явилося відео перших хвилин після вибуху на Кримському мосту. На кадрах можна побачити, як над місцем вибуху підіймається густий дим.