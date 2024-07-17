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Рік тому СБУ вдруге завдала удару по Кримському мосту — як це було

17 липня 2024 14:58
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Річниця другого удару СБУ по Кримському мосту — як це було
Наслідки вибуху на Кримському мосту 17 липня 2023 року. Фото: Reuters/Сrimea24tv
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Рік тому, 17 липня 2023 року, Служба безпеки України вдруге успішно вдарила по Кримському мосту. Бійці використовували морські дрони Sea Baby.

Про це повідомили Новини.LIVE у пресслужбі СБУ у середу, 17 липня.

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Рівно рік тому Sea Baby протаранили опори Кримського мосту. Понад 20 годин безпілотники СБУ рухалися двома групами у напрямку цілі. Їм вдалося пройти непоміченими біля російських окупантів та зруйнувати одну секцію мосту, а також суттєво пошкодити іншу. 

Удар по Кримському мосту 17 липня 2023 року
Наслідки вибуху на Кримському мосту 17 липня 2023 року. Фото: росЗМІ

Ця спецоперація перерізала логістичну артерію, яка підживлювала російські війська на півдні України.

Зазначимо, що це була друга успішна атака СБУ на Кримський міст. Перша відбулася у жовтні 2022 року. Тоді міст уразили з допомогою вантажівки начиненої вибухівкою. 

"СБУ реалізувала дві абсолютно унікальні і різні за задумом спецоперації, щоб вразити міст із суші і з моря. Обидві були успішними", — сказав голова СБУ Василь Малюк.

Нагадаємо, у ніч проти 17 липня 2023 року на Кримському мосту стався вибух. Внаслідок цього було пошкоджено одну з опор. Рух транспорту перекривали.

Пізніше з'явилося відео перших хвилин після вибуху на Кримському мосту. На кадрах можна побачити, як над місцем вибуху підіймається густий дим. 

СБУ війна Крим Україна Кримський міст дрони

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