Годовщина второго удара СБУ по Крымскому мосту — как это было

Год назад СБУ второй раз нанесла удар по Крымскому мосту — как это было
Год назад, 17 июля 2023 года, Служба безопасности Украины во второй раз успешно ударила по Крымскому мосту. Бойцы использовали морские дроны Sea Baby.
Об этом сообщили Новини.LIVE в пресс-службе СБУ в среду, 17 июля.
Второй удар по Крымскому мосту
Ровно год назад Sea Baby протаранили опоры Крымского моста. Более 20 часов беспилотники СБУ двигались двумя группами в направлении цели. Им удалось пройти незамеченными возле российских оккупантов и разрушить одну секцию моста, а также существенно повредить другую.
Эта спецоперация перерезала логистическую артерию, которая подпитывала российские войска на юге Украины.
Это была вторая успешная атака СБУ на Крымский мост. Первая прошла в октябре 2022 года. Тогда мост поразили с помощью грузовика, начиненного взрывчаткой.
"СБУ реализовала две абсолютно уникальные и разные по замыслу спецоперации, чтобы поразить мост с суши и с моря. Обе были успешными", — сказал глава СБУ Василий Малюк.
Напомним, в ночь на 17 июля 2023 года на Крымском мосту произошел взрыв. В результате была повреждена одна из опор. Движение транспорта перекрывалось.
Позже появилось видео первых минут после взрыва на Крымском мост. На кадрах можно увидеть, как над местом взрыва поднимается густой дым.
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