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Год назад СБУ второй раз нанесла удар по Крымскому мосту — как это было

17 июля 2024 14:58
Виктория Козырь - редактор
Годовщина второго удара СБУ по Крымскому мосту — как это было
Последствия взрыва на Крымском мосту 17 июля 2023 года. Фото: Reuters/Сrimea24tv
Виктория Козырь - редактор

Год назад, 17 июля 2023 года, Служба безопасности Украины во второй раз успешно ударила по Крымскому мосту. Бойцы использовали морские дроны Sea Baby.

Об этом сообщили Новини.LIVE в пресс-службе СБУ в среду, 17 июля.

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Ровно год назад Sea Baby протаранили опоры Крымского моста. Более 20 часов беспилотники СБУ двигались двумя группами в направлении цели. Им удалось пройти незамеченными возле российских оккупантов и разрушить одну секцию моста, а также существенно повредить другую.

Удар по Крымскому мосту 17 июля 2023 года
Последствия взрыва на Крымском мосту 17 июля 2023 года. Фото: росСМИ

Эта спецоперация перерезала логистическую артерию, которая подпитывала российские войска на юге Украины.

Это была вторая успешная атака СБУ на Крымский мост. Первая прошла в октябре 2022 года. Тогда мост поразили с помощью грузовика, начиненного взрывчаткой.

"СБУ реализовала две абсолютно уникальные и разные по замыслу спецоперации, чтобы поразить мост с суши и с моря. Обе были успешными", — сказал глава СБУ Василий Малюк.

Напомним, в ночь на 17 июля 2023 года на Крымском мосту произошел взрыв. В результате была повреждена одна из опор. Движение транспорта перекрывалось.

Позже появилось видео первых минут после взрыва на Крымском мост. На кадрах можно увидеть, как над местом взрыва поднимается густой дым.

СБУ война Крым Украина Крымский мост дроны

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