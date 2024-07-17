Годовщина второго удара СБУ по Крымскому мосту — как это было

Последствия взрыва на Крымском мосту 17 июля 2023 года. Фото: Reuters/Сrimea24tv

Год назад, 17 июля 2023 года, Служба безопасности Украины во второй раз успешно ударила по Крымскому мосту. Бойцы использовали морские дроны Sea Baby.

Об этом сообщили Новини.LIVE в пресс-службе СБУ в среду, 17 июля.

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Ровно год назад Sea Baby протаранили опоры Крымского моста. Более 20 часов беспилотники СБУ двигались двумя группами в направлении цели. Им удалось пройти незамеченными возле российских оккупантов и разрушить одну секцию моста, а также существенно повредить другую.

Последствия взрыва на Крымском мосту 17 июля 2023 года. Фото: росСМИ

Эта спецоперация перерезала логистическую артерию, которая подпитывала российские войска на юге Украины.

Это была вторая успешная атака СБУ на Крымский мост. Первая прошла в октябре 2022 года. Тогда мост поразили с помощью грузовика, начиненного взрывчаткой.

"СБУ реализовала две абсолютно уникальные и разные по замыслу спецоперации, чтобы поразить мост с суши и с моря. Обе были успешными", — сказал глава СБУ Василий Малюк.

Напомним, в ночь на 17 июля 2023 года на Крымском мосту произошел взрыв. В результате была повреждена одна из опор. Движение транспорта перекрывалось.

Позже появилось видео первых минут после взрыва на Крымском мост. На кадрах можно увидеть, как над местом взрыва поднимается густой дым.