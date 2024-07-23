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В Крыму раздались сильные взрывы, Керченский мост перекрыт — что известно

23 июля 2024 08:23
Дмитрий Галушка - Редактор
Взрывы в Крыму — перекрыт Керченский мост
Крымский мост. Фото иллюстративная: wikipedia.org
Дмитрий Галушка - Редактор

Россияне сообщают о мощной атаке беспилотников во временно оккупированном Крыму. Также известно, что движение транспорта по Керченском мосту перекрыто.

Об этом сообщают росСМИ.

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По информации оккупантов, средствами российской противовоздушной обороны были сбиты 25 украинских беспилотников. В частности, 21 в небе над Крымом и в акватории Черного моря.

Подробности о последствиях атаки враг не сообщает, однако известно, что в настоящее время перекрыто движение транспорта через Крымский мост.

атака беспилотников в Крым
Атака беспилотников в Крыму. Фото: скриншот

Также сообщается, что в Джанкое были слышны отдаленные взрывы, однако неизвестно, чем именно они были вызваны.

взрывы в Джанкое
Взрывы в Джанкое. Фото: скриншот

Напомним, что вблизи Алушты в Крыму в ночь на 7 июля произошел сильный взрыв на газовой магистрали. В результате инцидента разгорелся масштабный пожар, а часть жителей осталась без газа.

Также мы писали, что командующий ВМС Алексей Неижпапа отметил, что российский Черноморский флот теряет базу в Крыму из-за атак Украины. По его словам, возвращение контроля над Черным морем важно, в частности, для возобновления работы украинских портов.

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