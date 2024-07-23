Взрывы в Крыму — перекрыт Керченский мост

В Крыму раздались сильные взрывы, Керченский мост перекрыт — что известно
Россияне сообщают о мощной атаке беспилотников во временно оккупированном Крыму. Также известно, что движение транспорта по Керченском мосту перекрыто.
Об этом сообщают росСМИ.
Атака беспилотников на Крым
По информации оккупантов, средствами российской противовоздушной обороны были сбиты 25 украинских беспилотников. В частности, 21 в небе над Крымом и в акватории Черного моря.
Подробности о последствиях атаки враг не сообщает, однако известно, что в настоящее время перекрыто движение транспорта через Крымский мост.
Также сообщается, что в Джанкое были слышны отдаленные взрывы, однако неизвестно, чем именно они были вызваны.
Напомним, что вблизи Алушты в Крыму в ночь на 7 июля произошел сильный взрыв на газовой магистрали. В результате инцидента разгорелся масштабный пожар, а часть жителей осталась без газа.
Также мы писали, что командующий ВМС Алексей Неижпапа отметил, что российский Черноморский флот теряет базу в Крыму из-за атак Украины. По его словам, возвращение контроля над Черным морем важно, в частности, для возобновления работы украинских портов.
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