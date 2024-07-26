Удар по аэродрому Саки 26 июля — в Генштабе рассказали детали

В Генштабе подтвердили успешную атаку ВСУ на аэродром "Саки" в оккупированном Крыму
Силы обороны 26 июля нанесли удар по аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму. Россия использует его для контроля воздушного пространства, в частности акватории Черного моря.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Удар по аэродрому "Саки" в Крыму
В Генштабе рассказали, что удар по вражескому аэродрому нанесли подразделения ракетных войск ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.
"Это один из оперативных аэродромов, которые Россия использует для контроля воздушного пространства, в частности акватории Черного моря, и нанесения ударов авиационными средствами поражения по украинской территории", — говорится в сообщении.
Кроме того, в военном ведомстве отметили, что этот аэродром прикрывали "современные" российские средства ПВО. Однако они не смогли защитить важный военный объект РФ.
Пока информация о последствиях уточняется.
Напомним, в ночь на 26 июля украинские ракеты нанесли удар по российскому аэродрому "Саки" в Крыму. Местные жители сообщали, что в аэропорт ехали машины скорой помощи.
Также мы писали, что россияне стягивают защитные баржи к Крымскому мосту. Оккупанты пытаются защитить переправы от украинских дронов.
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