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В Генштабе подтвердили успешную атаку ВСУ на аэродром "Саки" в оккупированном Крыму

26 июля 2024 12:57
Катерина Османская - Редактор
Удар по аэродрому Саки 26 июля — в Генштабе рассказали детали
Взрыв в Крыму. Иллюстративное фото: скриншот
Катерина Османская - Редактор

Силы обороны 26 июля нанесли удар по аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму. Россия использует его для контроля воздушного пространства, в частности акватории Черного моря.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

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Удар по аэродрому "Саки" в Крыму

В Генштабе рассказали, что удар по вражескому аэродрому нанесли подразделения ракетных войск ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

"Это один из оперативных аэродромов, которые Россия использует для контроля воздушного пространства, в частности акватории Черного моря, и нанесения ударов авиационными средствами поражения по украинской территории", — говорится в сообщении.

Кроме того, в военном ведомстве отметили, что этот аэродром прикрывали "современные" российские средства ПВО. Однако они не смогли защитить важный военный объект РФ.

Пока информация о последствиях уточняется.

удар по аэродрому в Крыму 26 июля
Скриншот сообщения Генштаба

Напомним, в ночь на 26 июля украинские ракеты нанесли удар по российскому аэродрому "Саки" в Крыму. Местные жители сообщали, что в аэропорт ехали машины скорой помощи.

Также мы писали, что россияне стягивают защитные баржи к Крымскому мосту. Оккупанты пытаются защитить переправы от украинских дронов.

Крым ВСУ Генштаб ВСУ война в Украине ракетный удар

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