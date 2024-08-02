Взрывы в Крыму ночью 2 августа — фиксируются пожары на позициях части российского ПВО

Взрывы в Крыму. Иллюстративное фото: скриншот с видео

В ночь на 2 августа в Крыму раздавались мощные взрывы. Незадолго стало известно, что на позициях российской части противовоздушной обороны в Балаклаве вспыхнули пожары.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

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Как известно после мощных ночных взрывов на позиции российской воинской части ПВО в Балаклаве фиксируются пожары. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

Спутниковые снимки пожаров в Крыму. Фото: t.me/Crimeanwind

Спутниковые снимки пожаров в Крыму. Фото: t.me/Crimeanwind

Спутниковые снимки пожаров в Крыму. Фото: t.me/Crimeanwind

Спутниковые снимки пожаров в Крыму. Фото: t.me/Crimeanwind 1/4 ​ 4

"Время 01:57-02:20 — совпадает со временем атаки на Севастополь. Это позиции ракетной части и возгорания могут быть как после пусков ракет, так и после попаданий", — говорится в сообщении.

Напомним, в эту ночь в Севастополе объявили воздушную тревогу. В городе раздавались взрывы. Местных жителей предупреждали об угрозе баллистики.

Также мы сообщали, что партизаны движения "АТЭШ" обнаружили в Гагаринском муниципальном округе в Севастополе российские зенитно-ракетные комплексы. Среди этих установок есть ЗРК С-300.

Кроме того, Силы обороны 26 июля нанесли удар по аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму. Россия использует его для контроля воздушного пространства, в частности акватории Черного моря.