Вибухи у Криму вночі 2 серпня — що відомо про обстріл

Дим у небі після вибухів у Севастополі. Скриншот фото Telegram-каналу "Крымский ветер"

Вибухи пролунали в тимчасово окупованому Криму вночі в п'ятницю, 2 серпня. Зокрема, під атакою опинився Севастополь.

Про це вночі, 2 серпня, повідомив губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

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У Севастополі повітряну тривогу оголосили о 01:26. Губернатор Развожаєв зазначив, що працює ППО й закликав громадян зберігати спокій, перебувати в безпечних місцях і на виходити на відкритий простір, адже головну небезпеку становлять уламки.

Скриншот повідомлення Михайла Развожаєва

О 01:38 севастопольці отримали попередження про загрозу балістики, а 01:43 стало відомо про перші наслідки атаки.

Скриншот повідомлення Михайла Развожаєва

"За інформацією від Рятувальної служби Севастополя, наразі зафіксовано повідомлення про те, що в районі вулиці Хрустальова на пішохідному переході впала частина збитої ракети. Також уламки впали в районі вулиці Острякова, за попередньою інформацією, горять частини збитого БпЛА. Також уламки збитих повітряних цілей впали в районі вулиць Симонка та Учкуївки. Інформація щодо постраждалих уточнюється", — написав Развожаєв.

О 01:59 оголосили відбій загрози балістики.

О 02:11 Развожаєв повідомив нові подробиці масованої атаки на Севастополь. За його інформацією, російським військовим вдалося збити понад чотири повітряні цілі. У районі вулиці Острякова частина від збитої ракети впала на газон, обірвавши лінію електропередач. У районі вулиці Хрустальова частина збитої ракети приземлилася на пішохідному переході. У районі вулиці Симонка виявили фрагменти збитого БпЛА. Також залишки збитого БпЛА впали на дах будинку на вулиці Пилипенка. На вулиці Морських піхотинців частина ракети лежить перед будинком, а на вулиці Неглинній фрагмент ракети впав на подвір'ї приватного будинку.

Скриншот повідомлення Михайла Развожаєва

"За інформацією від людей, надходять повідомлення про металеві фрагменти, що впали на Романова, Перемоги та Горпищенка. За попередньою інформацією, збиті повітряні ціли були начинені металевими елементами, що вражають", — додав губернатор.

О 02:23 у Севастополі оголосили відбій повітряної тривоги.

За інформацією Telegram-каналу "Крымский ветер", є влучення в районі 13-го судноремонтного заводу ЧФ РФ у Кілен-бухті.

Скриншот повідомлення Telegram-каналу "Крымский ветер"

Скриншот повідомлення Telegram-каналу "Крымский ветер"

Крім Севастополя, було неспокійно й в інших містах Криму. Telegram-канал "Жесть Крым Симферополь Севастополь" зазначав, що "сильно бабахає" в Євпаторії та Саках, а також працює ППО в Симферополі.

Скриншот повідомлень Telegram-каналу "Жесть Крым Симферополь Севастополь"

Нагадаємо, уночі в п'ятницю, 2 серпня, оголосили повітряну тривогу у трьох південних областях України: Одеській, Миколаївській і Херсонській. Військові повідомили про загрозу застосування балістики, однак, імовірно, що причиною оголошення тривоги стала работа ППО в тимчасово окупованому Криму.

Також ми повідомляли, що партизани руху "АТЕШ" виявили в Гагарінському муніципальному окрузі у Севастополі російські зенітно-ракетні комплекси. Серед цих установок є ЗРК С-300.