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В Крыму раздались мощные взрывы — что известно об атаке

2 августа 2024 02:45
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Взрывы в Крыму ночью 2 августа — что известно об обстреле
Дым в небе после взрывов в Севастополе. Скриншот фото Telegram-канала "Крымский ветер"
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Взрывы раздались во временно оккупированном Крыму ночью в пятницу, 2 августа. В частности, под атакой оказался Севастополь.

Об этом ночью, 2 августа, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

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Что известно об обстреле Крыма ночью 2 августа

В Севастополе воздушную тревогу объявили в 01:26. Губернатор Развожаев отметил, что работает ПВО и призвал граждан сохранять спокойствие, находиться в безопасных местах и не выходить на открытое пространство, ведь главную опасность представляют обломки.

Ночью 2 августа в Севастополе раздались взрывы
Скриншот сообщения Михаила Развожаева

В 01:38 севастопольцы получили предупреждение об угрозе баллистики, а в 01:43 стало известно о первых последствиях атаки.

Взрывы в Севастополе ночью 2 августа
Скриншот сообщения Михаила Развожаева

"По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксировано сообщение о том, что в районе улицы Хрусталева на пешеходном переходе упала часть сбитой ракеты. Также обломки упали в районе улицы Острякова, по предварительной информации, горят части сбитого БпЛА. Также обломки сбитых воздушных целей упали в районе улиц Симонка и Учкуевки. Информация о пострадавших уточняется", — написал Развожаев.

В 01:59 объявили отбой угрозы баллистики.

В 02:11 Развожаев сообщил новые подробности массированной атаки на Севастополь. По его информации, российским военным удалось сбить более четырех воздушных целей. В районе улицы Острякова часть от сбитой ракеты упала на газон, оборвав линию электропередач. В районе улицы Хрусталева часть сбитой ракеты приземлилась на пешеходном переходе. В районе улицы Симонка обнаружили фрагменты сбитого БпЛА. Также остатки сбитого БпЛА упали на крышу дома по улице Пилипенко. На улице Морских пехотинцев часть ракеты лежит перед домом, а на улице Неглинная фрагмент ракеты упал во дворе частного дома.

Последствия ночной атаки на Севастополь 2 августа
Скриншот сообщения Михаила Развожаева

"По информации от людей, поступают сообщения о металлических фрагментах, упавших на Романова, Победы и Горпищенко. По предварительной информации, сбитые воздушные цели были начинены поражающими металлическими элементами", — добавил губернатор.

В 2:23 в Севастополе объявили отбой воздушной тревоги.

По информации Telegram-канала "Крымский ветер", есть попадание в районе 13-го судоремонтного завода ЧФ РФ в Килен-бухте.

Ночью 2 августа в Крыму был замечен дым над Севастопольской бухтой
Скриншот сообщения Telegram-канала "Крымский ветер"
Ночью 2 августа в Крыму видели дым над Севастопольской бухтой
Скриншот сообщения Telegram-канала "Крымский ветер"

Кроме Севастополя, было неспокойно и в других городах Крыма. Telegram-канал "Жесть Крым Симферополь Севастополь" отмечал, что "сильно бабахает" в Евпатории и Саках, а также работает ПВО в Симферополе.

Ночью 2 августа было громко в Евпатории, Саках и Симферополе
Скриншот сообщений Telegram-канала "Жесть Крым Симферополь Севастополь"

Напомним, ночью в пятницу, 2 августа, объявили воздушную тревогу в трех южных областях Украины: Одесской, Николаевской и Херсонской. Военные сообщили об угрозе применения баллистики, однако, вероятно, причиной объявления тревоги стала работа ПВО во временно оккупированном Крыму.

Также мы сообщали, что партизаны движения "АТЕШ" обнаружили в Гагаринском муниципальном округе в Севастополе российские зенитно-ракетные комплексы. Среди этих установок есть ЗРК С-300.

Крым взрыв беспилотники обстрелы ПВО Севастополь ракеты

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