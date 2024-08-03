ЗСУ уразили російський човен та С-400 у Криму 2 серпня

У Криму ЗСУ затопили російський підводний човен вартістю 300 млн доларів
Сили оборони України вчора завдали ударів по підводному човну росіян в тимчасово окупованому Криму. Також було уражено зенітно-ракетний комплекс С-400 ворога на півострові.
Про це повідомила пресслужба Генштабу у Telegram у суботу, 3 серпня.
Удари ЗСУ по Криму
За підтвердженою інформацією, підрозділи ракетних військ у взаємодії з підрозділами ВМС ЗСУ суттєво пошкодили чотири пускові установки ЗРК "Тріумф" у Криму.
Також в порту у місті Севастополь вдалося уразити підводний човен чорноморського флоту Росії "Ростов-на-Дону" — він затонув на місці.
У Генштабі уточнили, що це морське судно є одним з чотирьох підводних човнів класу Kilo, які здатні застосовувати ракети "Калібр". Він був введений в експлуатацію 26 грудня 2014 року, а 13 вересня минулого року зазнав суттєвих пошкоджень внаслідок української ракетної атаки.
Далі він перебував на ремонті та випробуваннях в акваторії Севастопольської гавані. Відомо, що вартість такого судна оцінюється у 300 млн доларів.
"Знищення "Ростова-на-Дону" черговий раз доводить, що для російського флоту немає безпечного місця в українських територіальних водах Чорного моря", — йдеться у повідомленні.
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