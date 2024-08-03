ЗСУ уразили російський човен та С-400 у Криму 2 серпня

Човен "Ростов-на-Дону". Ілюстративне фото: росЗМІ

Сили оборони України вчора завдали ударів по підводному човну росіян в тимчасово окупованому Криму. Також було уражено зенітно-ракетний комплекс С-400 ворога на півострові.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у Telegram у суботу, 3 серпня.

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За підтвердженою інформацією, підрозділи ракетних військ у взаємодії з підрозділами ВМС ЗСУ суттєво пошкодили чотири пускові установки ЗРК "Тріумф" у Криму.

Також в порту у місті Севастополь вдалося уразити підводний човен чорноморського флоту Росії "Ростов-на-Дону" — він затонув на місці.

Човен "Ростов-на-Дону". Фото: Генштаб

У Генштабі уточнили, що це морське судно є одним з чотирьох підводних човнів класу Kilo, які здатні застосовувати ракети "Калібр". Він був введений в експлуатацію 26 грудня 2014 року, а 13 вересня минулого року зазнав суттєвих пошкоджень внаслідок української ракетної атаки.

Далі він перебував на ремонті та випробуваннях в акваторії Севастопольської гавані. Відомо, що вартість такого судна оцінюється у 300 млн доларів.

"Знищення "Ростова-на-Дону" черговий раз доводить, що для російського флоту немає безпечного місця в українських територіальних водах Чорного моря", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Генштабу